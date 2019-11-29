У США створили гібридні сонячні генератори нового типу

Дослідники з Університету Г'юстона в США розробили гібридний пристрій, який здатний вловлювати сонячне світло і надалі зберігати його енергію.

Про це йдеться в публікації наукового журналу Cell. Зазначається, що установку можна використовувати на промисловості й для виробництва електроенергії.

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Ілюстрація принципу роботи пристрою uh.edu

Автори пристрою стверджують, що поєднання молекулярного накопичувача енергії та акумулятора забезпечує безперебійну цілодобову роботу їхнього винаходу. Попередні випробування говорять про його високу ефективність і здатність вловлювати до 90% світла протягом дня, та можливість активізувати до 80% збереженої енергії протягом ночі.

Протягом дня апарат збирає енергію за температури до 120 градусів Цельсія в молекулярному накопичувачі. Вночі за відсутності сонячного випромінювання енергія вивільняється за допомогою переходу низькоенергетичних молекул в більш високоенергетичні сполуки.

"Наше винахід здатен вловлювати випромінювання Сонця в широкому спектрі, проводити підготовку для її безпосереднього використання і запасати надлишки на молекулярному рівні. Для досягнення подібного ефекту було використано особливу органічну сполуку, яка відрізняється високою енергоємністю, високими показниками тепловиділення і стабільністю при тривалому зберіганні енергії", – заявив один із авторів дослідження, доцент університету Хаді Газемі.

Водночас науковці наголошують, що одною з переваг пристрою є здатність зберігати теплову енергію. Також конструкція приладу практично виключає теплові втрати завдяки відсутності необхідності переміщати енергію.

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