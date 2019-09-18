Кияни задихаються від смогу: що відомо про ТОП-10 забруднювачів повітря

Віднедавна у соцмережах кияни скаржаться на задимлення і сморід, який стоїть у місті. Від нього сверблять очі, з’являється нежить і дере у горлі. Загалом, погіршується самопочуття – сон, апетит, знижується фізична активність, особливо недобре почуваються діти і літні люди. Служба швидкої допомоги реєструє зростання звернень жителів із скаргами на погіршення здоров’я. Що стало причиною тривожних повідомлень?

З початку вересня над Києвом панує температурна інверсія. Антициклон "замкнув" повітряні маси над містом, що спричинило накопичення в атмосфері шкідливих речовин, які генеруються різними забруднювачами. Саме незадовільна екологічна ситуація у Києві спричинила проблеми із здоров’ям людей. Ситуація погіршуватиметься допоки влада не стане реагувати на випадки порушення прав на чисте довкілля. Обозреватель підготував перелік Топ-10 забруднювачів Києва, щоб проінформувати про існуючі загрози жителів столиці.

ТОП-10 забруднювачів Києва

Дарницька ТЕЦ-4 та її золошлаковідвал – озеро Гарячка

Власник ТОВ "Євро-реконструкція". Дарницька ТЕЦ-4 виробляє електроенергію та тепло для 400 тисяч киян. Це підприємство з 2009 році відновило застосування вугілля для електрогенерації, хоча з вісімдесятих років минулого століття вугілля на ТЕЦ Києва не застосовувалося. Його спалювання є джерелом високого забруднення довкілля та росту бронхо-легеневих та серцевих хвороб. Останні десять років жителів Дніпровського і Дарницького району столиці перетворили на заручників та жертв приватного підприємства, яке не маючи необхідної системи очищення наносить непоправну шкоду здоров’ю людей і екології міста.

Окрему проблему становить золошлаковідвал Дарницької ТЕЦ-4 (озеро Гарячка), куди по трубам скидаються сотні тон небезпечних відходів, перевищення гранично допустимих концентрацій за якими становлять від декількох до вісімдесяти разів. А надалі без достатнього зволоження мілкодисперсний пил піднімається у повітря і потрапляє до легень киян, зокрема дітей, які найбільш вразливі до токсичних речовин. Рівень легеневих, серцевих та онкозахворювань у жителів прилеглих вулиць зростає, а закриття та рекультивацію золошлаковідвалу постійно відкладають.

Екоактивіст Віктор Гайдуков наголошує, що міська влада має стати на бік киян і забезпечити захист їхніх прав як через контроль діяльності ТОВ "Євро-реконструкція", так і шляхом відшкодування розміру завданої шкоди через суд.

Автомобільний транспорт

Одне із найбільших джерел забруднення повітря. За даними Міністерства інфраструктури в Україні налічується понад 9,2 млн. транспортних засобів, серед яких 6,9 млн. легкових автомобілів, близько 1,3 млн. вантажних автомобілів і 250 тис. автобусів, а також 840 тис. одиниць мототранспорту. По Києву їздить 1,3 мільйони автомобілів. При спалюванні палива у двигуні внутрішнього згоряння виділяється близько 200 відомих токсичних речовин, період нейтралізації яких від декількох хвилин до декількох років.

Кожне авто протягом року у середньому продукує понад півтонни токсичних викидів, зокрема, чадного газу 378 кг, вуглеводнів 110 кг, оксидів азоту і сірки 20 кг, сажі 2 кг. Таким чином, щорічний "внесок" автотранспорту столиці у забруднення середовища становить 491 тис. тон чадного газу, 143 тис. тон вуглеводнів, по 26 тис. тон оксидів азоту та сірки, а також 2,6 тис. тон сажі. За думкою експерта Павла Малишевського вирішити проблему вихлопних газів від автотранспорту можна шляхом законодавчого обмеження вмісту сірки у паливі, контролю автомобільних викидів (СО, СН) та оновленням автопарку за рахунок машин, які відповідають стандартам Євро-VI.

Токсичні відходи озера Гарячка https://www.facebook.com/groups/455664334823420/

Сміттєспалювальний завод "Енергія"

Призначений для спалювання твердих побутових відходів та використання отриманої енергії для опалення та підігріву води навколишніх будинків. Входить до структури комунального підприємства "Київтеплоенерго".

Сміттєспалювальний завод "Енергія" є одним із найбільших джерел викидів токсичних речовин у повітря, серед яких пил, чадний газ, оксиди азоту, двоокис сірки, бензен, толуен, ацетон. У сукупності вони є надзвичайно небезпечними для здоров’я і приводять до отруєння та хронічних хвороб кровотворної, нервової, імунної, гормональної систем. Тривалий контакт із цими токсичними речовинами може привести до інвалідності.

Останнім часом жителі Дарницького району наважилися на екологічний протест. Вони розпочали перешкоджати діяльності підприємства – затримувати вантажівки із сміттям, вимагати від місцевої влади здійснювати моніторинг та контроль показників забруднення повітря. Тому очільники міста шукають можливість вирішити цю проблему. Зокрема, мова йде про встановлення фільтрів каталітичної (хімічної) очистки повітряних викидів. Їхня орієнтовна вартість становить 700 млн. грн. Проте, ніхто не гарантує виділення цих коштів, оскільки відповідне рішення не винесено і не прийнято Київською міською радою.

ПРАТ "АК "Київводоканал" та Бортницька станція аерації

Київводоканал очолив ТОП-100 найбільших підприємств-забруднювачів вод у 2018 році за рейтингом Держводагентства. При цьому загальний обсяг забруднених стоків становив 283,3 млн куб. м, з яких неочищені становили 18,4 млн. куб. м, а недостатньо очищені – 264,9 млн. куб. м. Для порівняння: найбільше озеро в Україні Світязь має обсяг води близько 190 млн. куб. м. Тобто щорічно Київводоканал скидає у Дніпро обсяги неочищеної та недостатньо очищеної води двох Світязів. У цих стоках містяться органічні та неорганічні забруднювачі – розчинені добрива, пестициди, залишки мастила і нафти, синтетичні поверхнево-активні речовини, свинець, ртуть, нікель, цинк, марганець та інші. Вони призводять до масових захворювань та загибелі риби, планктону, порушують біобаланс, знижують рівень кисню і стимулюють "цвітіння" води.

Бортницька станція аерації давно не справляється з обсягом столичних нечистот, про що свідчить постійний неприємний запах, який поширюється на Харківському масиві, Позняках та Осокорках. На її модернізацію виділені великі кошти, однак жителі столиці зможуть зітхнути із полегшенням лише за десять років, тобто після реалізації проекту. А поки що через зношеність споруд частина каналізаційних відходів потрапляє у землю і далі поширюється водоносними шарами.

Комунальне підприємство "Міжнародний аеропорт Київ (Жуляни)"

Належить громаді Києва. Відповідно до пункту 21 Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів "Траси польотів повітряних суден не повинні перетинати сельбищної території міських і сільських поселень".

По-перше, аеропорт "Жуляни" є джерелом шумового забруднення Голосіївського та Солом’янського району.

По-друге, при зльоті та посадці двигуни літаків працюють з максимальним навантаженням, що спричиняє підвищене диміння та значні викиди продуктів згоряння – оксидів азоту, сажі, небезпечних вуглеводнів і з’єднань сірки. Внаслідок викидів якість повітря погіршується, чим завдається екологічна шкода житловим районів, над якими пролягають траси польотів.

По-третє, на території аеропорту діє ризик забруднення ґрунтових вод через випадкове витікання палива та мастил, що просочуються у підземні горизонти.

Амброзія

Джерело біологічного забруднення, пов’язане із алергічними реакціями, що виникають на пилок рослини. За деякими даними, непереносимість до амброзії мають від 40 до 60% населення. При цьому рівень захворюваності зростає, оскільки з часом підвищується чутливість організму до дії алергену. Найтиповішими реакціями є нежить, запалення горла і очей, підвищення температури та напади астми. Самопочуття чутливих до амброзії людей з липня по жовтень, тобто у момент цвітіння, суттєво погіршується. Вони погано їдять, сплять, дратівливі, втомлені, можуть впадати у депресію. Окрім впливу на здоров’я амброзія наносить шкоду іншим рослинам, оскільки витісняє їх з ареалів поширення та перерозподіляє воду та поживні речовини на свою користь.

Автори електронної петиції №8967 Зупинити поширення амброзії полинолистої в Києві! пропонують алгоритм боротьби із шкідливою рослиною, який включає розробку стратегію із залученням фахівців, виявлення та облік осередків зростання амброзії, дворазове щосезонне скошування та виривання з коренем, відновлення нормальної рослинності уздовж автошляхів, на пустирях. Ще є час, щоб долучитися і підписати петицію проти амброзії у Києві.

ПрАТ "Фанплит"

Підприємство, на якому протягом 110 років виробляють фанеру, а з 1986 року – деревоволокнисті плити. Екологічну проблему становить процес опалення заводу. Він відбувається за рахунок спалювання відходів виробництва, які у своєму складі містять смоли, лаки і клеї. При низькотемпературному спалюванні (близько 600 °C) у повітря виділяються високотоксичні продукти згоряння.

Жителі ЖК "Комфорт Таун", які були вимушені дихати хімічним "букетом" подали судовий позов проти Фанплиту. Він був задоволений у травні 2018 року Окружним адміністративним судом м. Києва, який анулював дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Це призвело до тривалого простою підприємства та звільнення працівників. Проте, навесні 2019 року Фанплит відновив свою діяльність, не зважаючи на відсутність інформації про встановлення очисного обладнання вартістю 400 тис. євро у цеху, що викликав нарікання населення. Таким чином, існують ризики повторення проблемної ситуації.

Санкціоновані та несанкціоновані сміттєзвалища і смітники

На сміттєзвалищах і смітникам зберігаються десятки, сотні і тисячі тон твердих побутових відходів. Вважається, що кожний мешканець Києва продукує приблизно 1 кг відходів на добу, що за рік при чисельності населення у 3 млн перетворюється на понад 1 млн тон сміття, для захоронення яких потрібно 50 га землі при глибині/висоті сміттєзвалища у 10 метрів. При цьому непридатною для використання стає вся земля по периметру і нормативній відстані в 1 км. Таким чином, щороку на Київщині втрачається декілька тисяч гектарів землі, пов’язаних із створенням та розширенням сміттєзвалищ.

Негативний екологічний вплив на довкілля відбувається через поширення токсичних речовин через стікання до водоносних шарів, а також у повітрі внаслідок згоряння під час стихійних пожеж. За повідомленнями із сайту Державної служби із надзвичайних ситуацій за тиждень із 9 вересня навколо Києва горіло 6 сміттєзвалищ та смітників, зокрема, у Бориспільському район 2 га, у селі Трипілля Обухівського району близько 1 га, а також у Васильківському, Сквирському, Білоцерківському, Кагарлицькому районах. Практично всі пожежі ліквідовано, проте, в атмосферу під час горіння виділилася значна кількість небезпечних речовин, якими вимушені дихати кияни в умовах температурної інверсії.

Залишки заводу "Радикал"

На цьому підприємстві протягом сорока п’яти років ртуть та хлор активно використовувалися для виробництва продукції. У 1996 році завод припинив діяльність внаслідок фінансових труднощів, а у 2000 – визнаний банкрутом. Тому не було проведено знешкодження токсичних відходів, зокрема ртуті, сірчаної кислоти, соляної кислоти, аміаку.

Протягом 2001-2006 років за кошти Києва відбулося часткове знезараження території – захоронено відходи та вивезено обладнання. Проте, у 2017 році на місці заводу виявлено перевищення у повітрі парів ртуті у тридцять разів, а у ґрунті – у п’ятнадцять разів. За свідченням експерта Валерія Гузея, на глибині 50-60 метрів під підприємством містяться багатотонні лінзи із ртуті. Отруйна речовина поступово просочується до підземних водних горизонтів і може розноситися на десятки кілометрів від місцезнаходження, заражаючи підземні води Київщини. На сьогодні знову із бюджету столиці виділяються кошти на проект очищення території заводу.

Промислові зони Корчуватого та Телички

На їхній території працюють виробництва бетону та кераміки – джерел забруднення повітря силікатним та іншим пилом. Потрапляючи у бронхи він викликає подразнення та впливає на здатність легень поглинати кисень, а за тривалої перспективи спричиняє розвиток невиліковного силікозу. Людина просто помирає від задухи.

Цей перелік не обмежується згадкою десятка забруднювачів та джерел забруднення. Експерти звертають увагу й на інші, серед яких несанкціоновані скиди у каналізацію гальванічних відділень підприємств, СТО, закладів харчування, потенційно-небезпечні об’єкти – дві станції водоочищення (Деснянська і Дніпровська), що застосовують хлор, гребля Київської ГЕС, промислові холодильники, які працюють на фреоні та аміаку.

Чи можна покласти край неприйнятній екологічній ситуації? Досвід розвинених країн свідчить, що так. Для цього потрібно створити систему екологічного моніторингу, розпочати контроль викидів, а на підприємствах-забруднювачах скорегувати технологічні процеси та встановити сучасне очисне обладнання.

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