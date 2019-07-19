Новые технологии в Украине: от угля начали отказываться

В Украине за шесть месяцев 2019-го года установили 20 МВт новых биогазовых мощностей. Они будут производить около 76 млн кВт*ч электроэнергии в год. Этой энергии хватило бы для потребностей города размером с Нежин.

За первое полугодие установили в 1,5 раза больше биогазовых мощностей, чем за весь прошлый год, передает пресс-служба Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины. Выработанной электроэнергии хватит, чтобы обеспечить более 25 тыс. домохозяйств.

Биогазовые установки снижают выбросы углеводородов Госэнергоэффективности

Установки общей мощностью 20 МВт, замещая электроэнергию, произведенную угольными ТЭС, позволят сократить выбросы С02 на 84 тысяч тонн в год, сообщили корреспонденту OBOZREVATEL в в Департаменте возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива Госэнергоэффективности.

По информации Госагентства, на конец второго квартала в Украине работают 43 биогазовые установки общей мощностью 66 МВт. 44 МВт из них генерируют электроэнергию из агроотходов, а 22 - из мусора. Это более 100 млн евро инвестиций.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада постановила с 1 января 2019 увеличить ставку экологического налога за выбросы СО2 стационарными источниками с 0,41 грн/т до 10 грн/т, то есть в 25 раз. Цель - стимулировать предприятия-загрязнители уменьшать выбросы в окружающую среду, а также приблизить украинские нормы выбросов парниковых газов к европейским.

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