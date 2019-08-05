Ветровая электростанция – это дорого? Развенчиваем мифы

Мода на эко-энергетику набирает обороты. Ряды продвинутых потребителей и производителей электричества пополняют все новые участники. Тем не менее продолжают существовать мифы о недостатках и вреде ветряков. OBOZREVATEL собрал самые распространенные из них и попробовал разобраться, насколько оправданы опасения.

ТОП-5 мифов о домашних ветровых станциях

Дороговизна оборудования и его установки Непостоянство и сложное прогнозирование ветра Опасность нахождения вблизи крупных движущихся конструкций Вред от шума работающей ветротурбины Опасность для птиц

Домашние ветровые электростанции

Пройдемся по пунктам подробнее. Ощутимые для домашнего бюджета единовременные стартовые вложения действительно имеют место. Покупка и установка оборудования, безусловно, стоит денег, но окупится за несколько лет, в зависимости от количества энергии ветра и от того, планируете ли вы продавать электроэнергию в сеть, воспользовавшись "зеленым" тарифом.

Самая простая ветровая установка для дома обойдется вам примерно от 100 тысяч грн. Эта сумма включает в себя стоимость оборудования, проведение инженерных расчетов и услуги по установке.

То есть можно сказать, что в этом ключе ветряк - дорогая игрушка, стоимость которой вы рано или поздно вернете. Будет ли это достойной компенсацией для вас - решать вам.

На случай отсутствия ветра придется иметь дополнительные источники энергии - в виде запитывания от стационарной сети, либо накопителей энергии, от тех же солнечных панелей.

Кстати, установщики часто предлагают комбинированные ветро-солнечные установки для дома. Что вполне логично - они дополняют друг друга в работе. Солнечную панель в таком случае можно закрепить на мачте, на которой находится турбина.

Комбинированные ветро-солнечные решения для дома - частое предложение

Отметим, что последних года два ветровые домашние станции стали выбирать реже, отдавая предпочтение подешевевшим солнечным. В отличие от фото-панелей, ветровые установки требуют более пристального сервисного обслуживания. Хотя бы раз в год необходимо проводить профилактический осмотр, а в случае необходимости и ремонт.

Установка ветрогенератора, в большинстве случаев, предполагает оснащение системы аккумуляторами – одним или несколькими. Фирма-установщик посчитает оптимальную потребность в них именно для вашего дома, исходя из месячного потребления (по счетчику) и из пиковой нагрузки (приборы на какую общую мощность вы собираетесь одновременно включать в сеть).

Вам также стоит на стадии проектирования учесть вероятность сильных порывов ветра или ураганов, если таковые случаются в вашей местности, и оценить способность вашего ветряка и мачты их выдержать. Тогда вы сможете беспрепятственно извлекать из них пользу, а не получить новые проблемы.

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Исходя их вышесказанного, не стоит пытаться произвести все эти расчеты самостоятельно – разумнее обратиться к специалистам. Их услуги вместе с монтажом обойдутся вам около 10% от стоимости оборудования. Не такая уж огромная доплата за профессиональное исполнение и гарантию спокойствия потребления.

Если вас пугает перспектива нахождения над вашими головами массивных движущихся конструкций, можно выбрать для домохозяйства более компактную модель ветряка. На рынке предлагают различные, рассчитанные на разную мощность и ветропотенциал.

По поводу шума и причиняемого им вреда существует самое большое количество толков. Прямой вред от шума работающей домашней ветротурбины, наносимый здоровью человека, пока не доказан. Разумеется, отношение к звукам у разных людей разнится. А восприятие “громко/тихо” - субъективно. Если, предположим, вы или ваши соседи особо чувствительны к шуму – придется крепко подумать, стоит ли вообще связываться именно с ветром. Но за время работы на украинском рынке домашней ветровой генерации нареканий именно на шум у опрошенных нами технических специалистов, не возникало.

Для примера приводим звуки от работы ветряка в 300 Вт – насколько это приемлемо для вас?

По поводу опасности для птиц – экологи не без оснований обеспокоены угрозой, исходящей от ветротурбин, но все же больше в контексте крупных промышленных ВЭС. В случае малых домашних – крупного вреда не будет. По опыту мы знаем, что в садах и огородах птиц издавна отпугивают “вертушками”, и пернатые воспринимают движение шумного объекта, как сигнал держаться подальше. А размер турбин домашних ветровых станций должен оставить им пространство для безопасного полета.

Из однозначных плюсов домашних ВЭС:

бесплатный источник энергии

не уменьшающий энергоресурсы планеты

нулевые выбросы СО2

Так что тут как в песне - "думайте сами, решайте сами". Единственное, что может посоветовать OBOZREVATEL – в любом случае обращайтесь к профессионалам.

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