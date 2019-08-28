У Кенії водорість-вбивцю зроблять невичерпним джерелом енергії

У Кенії почали використовувати водяні гіацинти в якості біопалива для створення ефективної альтернативи дров та вугілля.

Про це повідомляє The Guardian, посилаючись на дані досліджень компанії Kenya's Biogas International, яка протягом кількох років вивчала перспективи використання гіацинтів в якості біопалива.

Водяні гіацинти потрапили в Африку з Південної Америки в 90-их роках і відразу придбали серед вчених репутацію "найгіршої водорості в світі", оскільки в умовах ідеальної температурної відповідності та відсутності природних ворогів почали активно поширюватись по водоймах, засмічуючи греблі і річки.

Гіацинти на озері Вікторія в Кенії standardmedia.co.ke

Однак з часом вчені з'ясували, що листя гіацинта містить велику кількість вуглецю і азоту, після чого почалися дослідження потенціалу гіацинтів для використання в якості біопалива.

Дослідники порахували, що приблизно 4 кг висушеної рослини буде достатньо для задоволення щоденних енергетичних потреб великої родини.

Згодом вчені почали використовувати суміш з водного гіацинта і коров'ячого гною для перетворення в біопаливо, яке в подальшому стало використовуватися в біогазових реакторах.

"В даний час в Кенії існує близько 50 таких реакторів, які вже забезпечили ефективну альтернативу для дров і вугілля в сільських громадах", – зазначив Домінік Ванджіхія, виконавчий директор Biogas International.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що в Німеччині зелена енергія вперше перевищила вугільну та атомну.

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