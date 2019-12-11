Заменит газ? в Украине нашли достойную альтернативу ископаемому топливу

Сахарная свекла может стать универсальным сырьем для производства возобновляемой энергии на основе биотоплива.

Об этом сообщил заведующий отделом технологий выращивания биоэнергетических культур Института биоэнергетических культур и сахарной свеклы Национальной академии наук Украины Александр Ганженко, сообщает профильное издание SuperAgronom. Ученый подчеркнул универсальность культуры и возможность ее многоцелевого использования.

"Мы рассматриваем сырье сахарной свеклы в качестве источника, который может использоваться для производства различных видов биотоплива, в частности, биоэтанола. Биомасса сахарной свеклы насыщена сахарами и легко может перерабатываться в энергетический носитель", – отмечает Ганженко.

По его словам, повышенное содержание сухих веществ в свекле позволяет перерабатывать ее в биогаз. Это, в свою очередь, позволит уменьшить зависимость экономики Украины от импортного газа, отмечает ученый.

Кроме того, наращивание площадей под сахарной свеклой в будущем позволит улучшить культуру земледелия. Это поможет накоплению гумуса в почвах и предотвратит потерю плодородия чернозема.

"Свекла играет важную экологическую роль в севообороте, поскольку в основном в Украине для этих целей используют экспортно ориентированные зерновые культуры. Это негативно влияет на почву в Украине, поэтому площади сахарной свеклы должны увеличиваться", – указал ученый.

По данным Ганженко, сейчас идет процесс создания специально адаптированных к производству биотоплива сортов и гибридов сахарной свеклы. Также исследователи изучают стоимость выращивания культуры для нужд биоэнергетики.

"При выращивании культуры для биоэнергетических потребностей существует ряд нюансов, связанных с использованием удобрений и средств защиты растений. Обычно они ограничиваются при условии производства из свеклы пищевых продуктов, однако для производства биотоплива этих ограничений уже не существует. За счет этого себестоимость выращенной биомассы уменьшается", – резюмировал Ганженко.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в правительстве Украины отчитались о стремительном росте биогазовой энергетики: начиная с 2012 года, в стране установили и запустили 45 биогазовых установок общей мощностью порядка 70 МВт.

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