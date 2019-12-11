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11 декабря • обновлено в 18:29
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Заменит газ? в Украине нашли достойную альтернативу ископаемому топливу

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Сахарная свекла может стать универсальным сырьем для производства возобновляемой энергии на основе биотоплива.

Об этом сообщил заведующий отделом технологий выращивания биоэнергетических культур Института биоэнергетических культур и сахарной свеклы Национальной академии наук Украины Александр Ганженко, сообщает профильное издание SuperAgronom. Ученый подчеркнул универсальность культуры и возможность ее многоцелевого использования.

Заменит газ? в Украине нашли достойную альтернативу ископаемому топливу

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"Мы рассматриваем сырье сахарной свеклы в качестве источника, который может использоваться для производства различных видов биотоплива, в частности, биоэтанола. Биомасса сахарной свеклы насыщена сахарами и легко может перерабатываться в энергетический носитель", – отмечает Ганженко.

По его словам, повышенное содержание сухих веществ в свекле позволяет перерабатывать ее в биогаз. Это, в свою очередь, позволит уменьшить зависимость экономики Украины от импортного газа, отмечает ученый.

Кроме того, наращивание площадей под сахарной свеклой в будущем позволит улучшить культуру земледелия. Это поможет накоплению гумуса в почвах и предотвратит потерю плодородия чернозема.

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"Свекла играет важную экологическую роль в севообороте, поскольку в основном в Украине для этих целей используют экспортно ориентированные зерновые культуры. Это негативно влияет на почву в Украине, поэтому площади сахарной свеклы должны увеличиваться", – указал ученый.

По данным Ганженко, сейчас идет процесс создания специально адаптированных к производству биотоплива сортов и гибридов сахарной свеклы. Также исследователи изучают стоимость выращивания культуры для нужд биоэнергетики.

"При выращивании культуры для биоэнергетических потребностей существует ряд нюансов, связанных с использованием удобрений и средств защиты растений. Обычно они ограничиваются при условии производства из свеклы пищевых продуктов, однако для производства биотоплива этих ограничений уже не существует. За счет этого себестоимость выращенной биомассы уменьшается", – резюмировал Ганженко.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в правительстве Украины отчитались о стремительном росте биогазовой энергетики: начиная с 2012 года, в стране установили и запустили 45 биогазовых установок общей мощностью порядка 70 МВт.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Биотопливо
Место
Украина
Теги
возобновляемая энергия альтернативная энергетика Green Oboz
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Федоров Федор
Федоров Федор
Пердячий пар заменит газ на Украине. Остальное все фантазии.
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Так бурячиху всю выпьют, вы шо, офонарели?
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Ctrah Vitas
Ctrah Vitas
Гусенцова Галина, ты перепутала. Украинцы не косабы. палитура, это удел лаптерылых.
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Костюченко Григорий
Костюченко Григорий
Я рассматриваю...и дети мои будут...Так а результат когда?.А ,результат, ну так внуки рассмотрят и может быть,Бред!.
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