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11 грудня • оновлено в 18:33
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Замінить газ? в Україні знайшли гідну альтернативу викопному паливу

3.3т
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Цукрові буряки можуть стати універсальною сировиною для виробництва відновлюваної енергії на основі біопалива.

Про це повідомив завідувач відділом технологій вирощування біоенергетичних культур Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії наук України Олександр Ганженко, повідомляє профільне видання SuperAgronom. Вчений підкреслив універсальність культури і можливість її багатоцільового використання.

Замінить газ? в Україні знайшли гідну альтернативу викопному паливу

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"Ми розглядаємо сировину цукрових буряків у якості джерела, яке може використовуватися для виробництва різних видів біопалива, зокрема, біоетанолу. Біомаса цукрових буряків насичена цукрами і легко може перероблятися в енергетичний носій", – зазначає Ганженко.

За його словами, підвищений вміст сухих речовин в буряках дозволяє переробляти її в біогаз. Це, в свою чергу, дозволить зменшити залежність економіки України від імпортного газу, зазначає вчений.

Крім того, нарощування площ під цукровим буряком в майбутньому дозволить поліпшити культуру землеробства. Це допоможе накопиченню гумусу в грунтах і запобіжить втраті родючості чорнозему.

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"Буряк грає важливу екологічну роль в сівозміні, оскільки в основному в Україні для цих цілей використовують експортно орієнтовані зернові культури. Це негативно впливає на грунт в Україні, тому площі цукрових буряків повинні збільшуватися", – вказав учений.

За даними Ганженко, зараз йде процес створення спеціально адаптованих до виробництва біопалива сортів і гібридів цукрових буряків. Також дослідники вивчають вартість вирощування культури для потреб біоенергетики.

"При вирощуванні культури для біоенергетичних потреб існує ряд нюансів, пов'язаних з використанням добрив і засобів захисту рослин. Зазвичай вони обмежуються за умови виробництва з буряка харчових продуктів, однак для виробництва біопалива цих обмежень вже не існує. За рахунок цього собівартість вирощеної біомаси зменшується", – резюмував Ганженко.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як в уряді України відзвітували про стрімке зростання біогазової енергетики : починаючи з 2012 року, в країні встановили і запустили 45 біогазових установок загальною потужністю близько 70 МВт.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Біопаливо
Місце
Україна
Теги
відновлювальна енергія Альтернативна енергетика Green Oboz
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Комментарии на сайте не модерированы
Федоров Федор
Федоров Федор
Пердячий пар заменит газ на Украине. Остальное все фантазии.
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Так бурячиху всю выпьют, вы шо, офонарели?
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Ctrah Vitas
Ctrah Vitas
Гусенцова Галина, ты перепутала. Украинцы не косабы. палитура, это удел лаптерылых.
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Костюченко Григорий
Костюченко Григорий
Я рассматриваю...и дети мои будут...Так а результат когда?.А ,результат, ну так внуки рассмотрят и может быть,Бред!.
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