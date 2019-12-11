Замінить газ? в Україні знайшли гідну альтернативу викопному паливу

Цукрові буряки можуть стати універсальною сировиною для виробництва відновлюваної енергії на основі біопалива.

Про це повідомив завідувач відділом технологій вирощування біоенергетичних культур Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії наук України Олександр Ганженко, повідомляє профільне видання SuperAgronom. Вчений підкреслив універсальність культури і можливість її багатоцільового використання.

"Ми розглядаємо сировину цукрових буряків у якості джерела, яке може використовуватися для виробництва різних видів біопалива, зокрема, біоетанолу. Біомаса цукрових буряків насичена цукрами і легко може перероблятися в енергетичний носій", – зазначає Ганженко.

За його словами, підвищений вміст сухих речовин в буряках дозволяє переробляти її в біогаз. Це, в свою чергу, дозволить зменшити залежність економіки України від імпортного газу, зазначає вчений.

Крім того, нарощування площ під цукровим буряком в майбутньому дозволить поліпшити культуру землеробства. Це допоможе накопиченню гумусу в грунтах і запобіжить втраті родючості чорнозему.

"Буряк грає важливу екологічну роль в сівозміні, оскільки в основному в Україні для цих цілей використовують експортно орієнтовані зернові культури. Це негативно впливає на грунт в Україні, тому площі цукрових буряків повинні збільшуватися", – вказав учений.

За даними Ганженко, зараз йде процес створення спеціально адаптованих до виробництва біопалива сортів і гібридів цукрових буряків. Також дослідники вивчають вартість вирощування культури для потреб біоенергетики.

"При вирощуванні культури для біоенергетичних потреб існує ряд нюансів, пов'язаних з використанням добрив і засобів захисту рослин. Зазвичай вони обмежуються за умови виробництва з буряка харчових продуктів, однак для виробництва біопалива цих обмежень вже не існує. За рахунок цього собівартість вирощеної біомаси зменшується", – резюмував Ганженко.

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