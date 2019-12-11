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11 декабря • обновлено в 15:40
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/ Биоэнергетика

Будут торговать биогазом: "Нафтогаз" взял курс на "зеленую" энергетику

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В ближайшее время одним из направлений работы НАК "Нафтогаз Украины" станет возобновляемая энергетика.

Об этом заявил глава компании Андрей Коболев. По его словам, на рынке альтернативной энергетики структуру интересует биогаз.

Биогазовая установка

Биогазовая установка

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"Нафтогаз будет торговать газом, как оптом, так и в розницу. Мы будем оказывать услуги по энергоэффективности и заниматься возобновляемой энергетикой. Также мы сейчас рассматриваем варианты, связанные с биогазом", – заявил Коболев, отвечая на вопрос, каким будет "Нафтогаз" через пять лет.

Чиновник подчеркнул, что видит у биогаза "большой потенциал". При этом он также рассказал, что "Нафтогаз" подписал контракт на строительство солнечной электростанции в Житомирской области.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как в Украине строят самые большие биогазовые станции в мире и к чему приведет использование биогазовых установок.

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Автор
Алекс Шухарт
Тема
Биотопливо
Персона
Андрей Коболев
Место
Украина
Теги
возобновляемая энергия НАК "Нафтогаз"
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Фахрутдинов Исмаил
Фахрутдинов Исмаил
Давно так не ржал
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Ишевский Константин
Ишевский Константин
В обосранных шароварах находятся немсчерпаемые запасы газа
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