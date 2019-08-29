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В два раза круче дров: выяснилась неожиданная польза пеллет

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Пеллеты – это топливные гранулы. Их получают из отходов деревообработки, а также продуктов сельского хозяйства и торфа. Они используются как в автоматизированных промышленных котельных, так и в небольших домохозяйствах. Особенно популярны пеллеты в Дании, Швеции и Австрии. Эти страны также являются лидерами по изготовлению оборудования для производства (сжигания) этого вида биотоплива.

Какие же основные преимущества пеллет

Во-первых,это высокая теплоотдача. Учитывая небольшой размер и объем, в среднем теплоотдача пеллет в 2,5 раза больше, чем у дров. Ее можно сравнить с газом или каменным углем. Также КПД пеллетных котлов очень высокий, и зачастую превышает 90%.

Во вторых, биотопливо – экологически чистый продукт. Составляющие пеллет – древесные отходы или сельскохозяйственная продукция. Никаких дополнительных добавок они не содержат. При сжигании пеллеты не вредят окружающей среде. Кроме того, в отличие от угля, газа и нефти, пеллеты – это возобновляемый источник энергии.

Пеллеты – энергоэффективные топливные гранулы

Пеллеты – энергоэффективные топливные гранулы

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Третье – простота хранения. Не нужно оборудовать специальное место для хранения пеллет. Нет неприятного запаха, исключена опасность самовоспламенения.

Легкая транспортировка. Совершенно нет необходимости заказывать грузовик. Топливные гранулы можно упаковать в целлофановые пакеты и транспортировать их в легковом автомобиле.

И в-пятых– несложное техническое обслуживание котлов. Пеллеты обладают низкой зольностью. Они практически полностью сгорают. Как правило, при сжигании 1 кг будет около 0,5% золы. Конечно, зольный ящик и теплообменник нужно будет периодически чистить.

Ранее OBOZREVATEL писал о биомассе, как об одном из самых древних из используемых источников энергии на Земле.

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Темы
Светлая энергия Жизнь в стиле эко Энергоэффективность
Место
Украина
Теги
Green Oboz Экология
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Савченко Тамила
Савченко Тамила
1. Брехня. Дубовые, грабовые и буковые дрова дают больше теплоотдачу. Уголь ещё больше. 2. Брехня. Для спресования пеллет используют клеевые составляющие. 3. Брехня. Требуют сухого хранения. От попадания влаги рассыпаются в труху. 4. Брехня. Попробуйте привезти пару кубов пеллет. 5. Брехня. Основной компонент пеллет - сосновые опилки. Которые заседают котел и дымоход сажей.
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Ура! Ура! Конец ахрессорскому газу! Слава Богу отходов на Украине много.
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Чан Джеки
Чан Джеки
на счет хранения ты неправ при сырости пиллетыпревращаются в то из чего приготовлены.
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