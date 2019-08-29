В два раза круче дров: выяснилась неожиданная польза пеллет

Пеллеты – это топливные гранулы. Их получают из отходов деревообработки, а также продуктов сельского хозяйства и торфа. Они используются как в автоматизированных промышленных котельных, так и в небольших домохозяйствах. Особенно популярны пеллеты в Дании, Швеции и Австрии. Эти страны также являются лидерами по изготовлению оборудования для производства (сжигания) этого вида биотоплива.

Какие же основные преимущества пеллет

Во-первых,это высокая теплоотдача. Учитывая небольшой размер и объем, в среднем теплоотдача пеллет в 2,5 раза больше, чем у дров. Ее можно сравнить с газом или каменным углем. Также КПД пеллетных котлов очень высокий, и зачастую превышает 90%.

Во вторых, биотопливо – экологически чистый продукт. Составляющие пеллет – древесные отходы или сельскохозяйственная продукция. Никаких дополнительных добавок они не содержат. При сжигании пеллеты не вредят окружающей среде. Кроме того, в отличие от угля, газа и нефти, пеллеты – это возобновляемый источник энергии.

Пеллеты – энергоэффективные топливные гранулы

Третье – простота хранения. Не нужно оборудовать специальное место для хранения пеллет. Нет неприятного запаха, исключена опасность самовоспламенения.

Легкая транспортировка. Совершенно нет необходимости заказывать грузовик. Топливные гранулы можно упаковать в целлофановые пакеты и транспортировать их в легковом автомобиле.

И в-пятых– несложное техническое обслуживание котлов. Пеллеты обладают низкой зольностью. Они практически полностью сгорают. Как правило, при сжигании 1 кг будет около 0,5% золы. Конечно, зольный ящик и теплообменник нужно будет периодически чистить.

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