Світовому ринку пелет передбачили мільярдний зліт

Світовий ринок деревних паливних гранул (пелет) за підсумками 2019 року перевищить $8,5 млрд.

Про це повідомляє профільний портал "Відкритий ліс" з посиланням на оцінки Global Markets Insights. Водночас видання зазначає, що до 2025 року ринок гранул ростиме більш ніж на 10% на рік.

Деревні паливні гранули (пелети) infobiomassa.com

У 2018 році обсяг світової торгівлі паливними пелетами досяг 22 млн тонн. Водночас США, Канада, В'єтнам, Латвія і Росія сукупно забезпечили майже 70% поставок.

Наразі основним світовим споживачем, виробником і імпортером паливних гранул є Європа, на другому місці – країни Північної Америки.

Обсяг світової торгівлі паливними пелетами у 2018 році на 21% перевищив показники 2017 року. У вересні 2019 року до США експортували 626,47 тис. тонн деревних паливних гранул, що на 5,7% більше, ніж роком раніше.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про користь паливних гранул і переваги пелет перед класичними джерелами викопного палива.

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