Світовому ринку пелет передбачили мільярдний зліт

Світовий ринок деревних паливних гранул (пелет) за підсумками 2019 року перевищить $8,5 млрд.
Про це повідомляє профільний портал "Відкритий ліс" з посиланням на оцінки Global Markets Insights. Водночас видання зазначає, що до 2025 року ринок гранул ростиме більш ніж на 10% на рік.
Деревні паливні гранули (пелети)
infobiomassa.com
У 2018 році обсяг світової торгівлі паливними пелетами досяг 22 млн тонн. Водночас США, Канада, В'єтнам, Латвія і Росія сукупно забезпечили майже 70% поставок.
Наразі основним світовим споживачем, виробником і імпортером паливних гранул є Європа, на другому місці – країни Північної Америки.
Обсяг світової торгівлі паливними пелетами у 2018 році на 21% перевищив показники 2017 року. У вересні 2019 року до США експортували 626,47 тис. тонн деревних паливних гранул, що на 5,7% більше, ніж роком раніше.
Раніше OBOZREVATEL розповідав про користь паливних гранул і переваги пелет перед класичними джерелами викопного палива.
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