Газ или пеллеты: как выбрать оптимальное топливо для отопления дома

Когда реализуешь свою мечту, будь то постройка загородного дома, дачи или коттеджа, то самый насущный вопрос - а чем же домовладение отапливать?

В эпоху растущих цен и тарифов, когда каждый хочет сэкономить и найти оптимальный вариант, все больше украинцев рассматривают биотопливо как альтернативу традиционным источникам энергии, например, газу. Но все же – что лучше: купить автономный твердотопливный пеллетный котел или подключить газовый котел в своем имении.

По информации Госэнергоэффективности, государство активно поддерживает инициативы украинцев, которые решили использовать энергосберегающие технологии в быту. Так, порядка 140 000 наших семей уже получили "теплые кредиты" для модернизации домашней инфраструктуры и приобретения энергосберегающего оборудования. Около 26 000 человек на сегодняшний день взяли кредит на покупку по этой программе твердотопливных котлов (в том числе и пеллетных). Важная особенность - часть средств по этой программе государство возмещает заемщику – порядка 20% (но не больше 12 000 грн.).

Стоимость оборудования

Газовые котлы уверенно лидируют в этой "номинации" – на рынке большой и разнообразный выбор. Можно даже неплохой вариант с полной автоматикой и за 10 000 грн. найти.

Пеллетное оборудование значительно дороже, в среднем, – от 40 000 грн. до 60 000 грн. Но не будем забывать про возможности льготного кредита в рамках Государственной программы по энергоэффективности и энергосбережению.

Установка

При установке пеллетного котла нужно всего лишь подготовить место для его установки, смонтировать дымоход, позаботиться о противопожарных мерах, а также подготовить место для хранения сырья. Из дополнительных расходов – только пусконаладочные работы.

Подключить газовый котел к магистрали непросто - здесь без проекта, схем и разрешающей документации не обойдешься. К тому же, могут понадобиться трубы, дополнительное оборудование (счетчик, муфты и т.д.) – даже понижающая подстанция – при необходимости.

Итого, в Киевской области – подключение к газовой магистрали на расстоянии до 100 м с приобретением понижающей подстанции, может стоит порядка 100 тыс. грн.

Отопление

По информации Юрия Шафаренко, директора департамента возобновляемой энергетики Госэнергоэффективности, для отопления частного дома площадью 400 м2 необходимо около 18 т. пеллет. При средней цене 1 т пеллет - 3 тыс. грн в течение всего отопительного периода будет потрачено 54 тыс. грн.

В случае отопления такой же площади природным газом необходимо 9-10 тыс. кубометра газа. В отопительный период 2018/2019 года цена 1 тыс. кубометра для населения составляла 8549 грн. За все отопительный период расходы составят около 80 тыс. грн.

Таким образом, экономия при использовании пеллет в отопительный период составит более 25 тыс. грн.

Эксплуатация

У пеллетных котлов повышенный коэффициент полезного действия. Он достигает порядка 90%. Пеллеты обладают низкой зольностью. Они практически полностью сгорают. Как правило, при сжигании 1 кг будет не больше 0,5% золы. Время от времени оборудование нужно будет чистить.

У газовых котлов тоже высокий КПД, но эффективность отопления может быть снижена из-за скачков давления в газопроводе. К тому же, очень внимательно следить за технической эксплуатацией оборудования. Неисправность может привести к утечке газа.

Ну, и в вопросе экологичности – пеллетное оборудование выигрывает.

Топливные гранулы – это возобновляемый источник энергии. При сжигании пеллеты в отличие от газа не вредят окружающей среде.

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