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3 октября • обновлено в 11:58
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/ Биоэнергетика

В Европе Seat перейдет на энергию из биотоплива

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Компания Seat вместе с рядом других корпораций инвестируют в европейский проект Life Landfill, который предполагает производство биометана из отходов и навоза.

Об этом сообщает пресс-служба Seat. По данным компании, проект будет разрабатываться в течение четырех лет.

В Европе Seat перейдет на энергию из биотоплива

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Общий бюджет проекта составит порядка 4,5 млн евро, причем больше половины средств предоставит Европейская комиссия.

При этом бренд Seat уже работает над проектом Life Methamorphosis для получения биометана из отходов и жидкого навоза, и ключевым отличием Life Landfill станет использование сырья непосредственно со свалки, без предварительного разделения. Также Seat работает над схожим по принципу действия проектом вместе с испанской компанией Aqualia, в рамках которого происходит преобразование сточных вод в биотопливо.

Напомним, Европейский союз собирается уменьшить до 10% количество отходов, которые отправляются на свалки и полигоны до 2035 года. Поэтому переработка отходов в автомобильное биотопливо является одним из решений этой экологической проблемы.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, что переработка отходов является важной проблемой в условиях приближающегося экологического кризиса планетарного масштаба, из-за которого экологи бьют тревогу.

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Тема
Биотопливо
Место
Испания
Теги
Green Oboz Биотопливо
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