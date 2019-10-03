Дорожче, але екологічно: авіаперевізник запропонує особливі польоти на біопаливі

Авіакомпанія SAS запропонувала пасажирам опцію купівлі біопалива з метою демонстрації турботи про довкілля.

Про це повідомляє World Airline News. У компанії зазначають, що такий переліт буде на 80% екологічнішим, ніж звичайний.

sasgroup.net

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Також варто врахувати, що біопаливо в середньому коштує в три-чотири рази дорожче, до того ж його кількість обмежена через дефіцит. Передбачається, що особлива вартість квитків допоможе стимулювати його виробництво, а це в підсумку позитивно вплине на ціну.

За екологічну сировину, якої вистачить на 20 хвилин польоту, пасажир заплатить 10 євро. Зробити це можна буде при бронюванні авіаквитків або пізніше в особистому кабінеті на сайті компанії. Водночас придбане паливо необов'язково використається саме для рейсу, яким летітиме мандрівник, проте кошти підуть саме на заправку.

У SAS підкреслюють, що авіакомпанія не отримує прибутку від своєї ініціативи. Закуповується паливо в Стокгольмі, Копенгагені та Осло. Згідно із законом, їм дозволено заповнювати до 50% бака на рейсі.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, що в Британії стартап Faradair Aerospace придумав концепцію біоелектричного гібридного літака, який можна використовувати в якості пасажирського й вантажного повітряного транспорту.

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