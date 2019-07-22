Электричество из помета: в Украине открывается крупнейший в Европе биогазовый комплекс

Агрохолдинг “Мироновский хлебопродукт” (МХП) заканчивает строительство первой очереди крупнейшего в Украине и Европе биогазового комплекса. Благодаря этому выбросы углекислого газа могут сократиться на более чем 13 тыс. тонн в год.

Сейчас заканчивают строительство первой очереди мощностью 12 МВт. После полного запуска комплекса “Винницкая птицефабрика” ее мощность будет 24 МВт. Комплекс будет самым мощным и самым инновационным в Европе, сообщает ресурс “Вінниця Ок”. Для сравнения один самый малый котлоагрегат Дарницкой ТЭЦ имеет мощность 25 МВт.

Производимой на новой агроустановке электроэнергии хватит для обеспечения около 15 тысяч домохозяйств в год.

Био-газовый комплекс “Винницкая птицефабрика” “Вінниця Ок”

На биогазовой комплексе “Винницкая птицефабрика” кроме биогаза будут производить органические удобрения и твердое топливо из биомассы для сжигания в твердотопливной котельной, которой оборудован комплекс.

Комплекс оснащен газопроводом для транспортировки биогаза протяженностью 10 км, что также является уникальным.

Строительство первой очереди стоило около 25 млн евро.

Как ранее передавал OBOZREVATEL, в Украине за шесть месяцев 2019-го года установили 20 МВт новых биогазовых мощностей. Они будут производить около 76 млн кВт*ч электроэнергии в год. Это в 1,5 раза больше, чем за весь прошлый год.

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