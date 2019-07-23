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Біогаз - ключ до порятунку планети від кліматичних змін, вважають у Всесвітній біогазових Асоціації

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Зростання світового ринку біогазу дозволить на 13% скоротити шкідливі викиди вуглекислого газу СО2 і частково закрити потребу країн світу в природному газі. Біогаз - це "ключ" до запобігання кліматичним змінам.

Про це йдеться в доповіді Всесвітньої біогазових Асоціації (WBA), опублікованому 3 липня. За даними звіту WBA, у виробництві біогазу закладений потенціал скорочення викидів вуглекислого газу на 3,290 - 4,360 млн тонн на рік. Ці цифри співставні з 10-13% світового обсягу викидів СО2.

Біогаз - ключ до порятунку планети від кліматичних змін, вважають у Всесвітній біогазових Асоціації

NREL

У звіті наводяться показники працюючих сьогодні біогазових потужностей (близько 50 млн мікроферментеров, 132 тис. Малих, середніх і великих біогазових комплексів і 700 установок з переробки біогазу), які за підрахунками Асоціації виробляють близько 87 ТВт*год електроенергії. Це становить 1,6% -2,2% потенціалу вироблення електроенергії світової біогазової промисловості. Це говорить про колосальний потенціал зростання біогазового напрямки в світі.

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Обсяг біогазової генерації може становити до 14 000 ТВт*год на рік, виходячи з сировини, що є в світі сьогодня. Це відповідає 23-32% світового споживання вугілля.

У світі щорічно втрачається 1,6 мільярда тонн продовольства, з яких можна було б виробляти електроенергію на біогазових установках. 1,3 млрд тонн з них є їстівними і 0,3 млрд тонн - неїстівними. При цьому тільки менш ніж 2% неїстівних харчових продуктів зараз використовуються для виробництва біогазу. Це означає, що світ на цьому недоотримує до 1100 кВт*год електроенергії і тепла на рік.

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Якби весь наявний в світі гній від існуючого тваринництва і птахівництва переробляли на біогазових станціях, то обсяг виробленої електроенергії міг би сягнути 3 800 ТВт*год енергії в глобальному масштабі, стверджується в доповіді. У разі ж його збагачення до биометана, цього вистачило б для задоволення попиту на природний газ Китаю і Індії разом узятих.

Згідно зі звітом, стабільно одержувані супутні продукти від вирощування таких сільськогосподарських культур, як рис, пшениця, кукурудза, жито, ячмінь, овес, рапс, цукровий буряк і цукровий очерет, можуть генерувати до 3 920 ТВт*год енергії. У перерахунку на биометан це може задовольнити сукупне споживання природного газу Японії і Китаю.

У доповіді також говориться про те, що якби всі наявні світові стічні води оброблялися біогазовими установками, можна було б отримати до 300 ТВт*год енергії. А перетворення в биометан задовольнило б потреби в природному газі країни розміром з Україну.

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Тема
Світла енергія
Місце
Китай
Тег
відновлювальна енергія
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