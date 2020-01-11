Технологію переробки посуду винайшли тисячі років тому: археологи зробили відкриття

В околицях Дубая в Перській затоці археологи виявили стародавнє поселення, мешканці якого 3 тисячі років тому займалися переробкою посуду.

Про це йдеться в статті видання Science in Poland. Свого часу стародавнє місто виявили в пісках випадково під час вертолітної прогулянки місцевого шейха.

Залишки стародавнього поселення Саруга Аль-Хадід scienceinpoland.pap.pl

Дослідники виявили на території поселення Саруга Аль-Хадід понад 2600 об'єктів з бронзи, міді і заліза. У складі деяких предметів виявилися частки керамічного посуду.

При цьому вчені відзначили, що для виробництва керамічного посуду використовувалася спеціальна глина особливого типу. Її застосування було обов'язковим, відзначають археологи, оскільки слідів глини іншого типу виявити не вдалося.

"Судячи з усього, зламану керамічний посуд не викидали. Його спеціально трохи модифікували і використовували для інших цілей", – заявив глава археологічної групи Кароль Юхневич.

За словами археологів, стара кераміка ставала частиною зброї, прикрас, інших цінностей і "магічних предметів", наприклад, фігурок змій. Більшість предметів було зроблено близько 3000 років тому, зазначають дослідники.

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