Тина Кароль и Дан Балан встречаются: мемы взорвали сеть

Последний выпуск вокального шоу "Голос", где певец и судья Дан Балан трогательно уступил Тине Кароль участника, породил целую серию мемов про эту пару.

Как известно, в сети давно ходят слухи о том, встречаются ли Дан и Тина, - они регулярно дают поводы для обсуждений, но не развивают отношения дальше, из-за чего можно с равной вероятностью предполагать как нерешительность певицы после смерти мужа, так и банальный взаимовыгодный пиар-ход.

На прошлых выходных один из участников особенно отличился на "Голосе", после чего вошел в команду Тины Кароль. Дан Балан был явно в восторге, но даже не обернулся, что некоторые расценили как трогательный жест и желание сделать приятное Тине.

Кадры с этого и других шоу стали основой для создания целой серии мемов об якобы отношениях Тины и Дана. Их фотографии сопроводили старыми шутливыми диалогами между парнем и девушкой.

Некоторые из картинок Кароль оценила и опубликовала в сториз:

Вот еще некоторые из приколов по этой теме:

Напомним, что на том же шоу Потап и Настя Каменских отличились возмутительным поведением, что в сети расценили как "порнографию".

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