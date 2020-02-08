Тіна Кароль і Дан Балан зустрічаються: меми підірвали мережу

Останній випуск вокального шоу "Голос", де співак і суддя Дан Балан зворушливо поступився Тіні Кароль учасником, породив цілу серію мемів про цю пару.

Як відомо, в мережі давно ходять чутки про те, чи зустрічаються Дан і Тіна, - вони регулярно дають приводи для обговорень, але не розвивають відносини далі, через що можна з однаковою ймовірністю припускати як нерішучість співачки після смерті чоловіка, так і банальний взаємовигідний піар-хід.

На минулих вихідних один з учасників особливо відзначився на "Голосі", після чого увійшов в команду Тіни Кароль. Дан Балан був явно в захваті, але навіть не обернувся, що дехто розцінив як зворушливий жест і бажання зробити приємне Тіні.

Кадри з цього та інших шоу стали основою для створення цілої серії мемів про нібито відносини Тіни і Дана. Їх фотографії супроводили старими жартівливими діалогами між хлопцем і дівчиною.

Деякі з картинок Кароль оцінила і опублікувала в сторіз:

Ось ще деякі з приколів по цій темі:

Нагадаємо, що на тому ж шоу Потап і Настя Каменських відзначилися обурливою поведінкою, що в мережі розцінили як "порнографію".

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