"Меня зовут Ваня, я не воняю": Ургант зачитал рэп и попал в мемы

Известный российский ведущий Иван Ургант в рамках своего шоу с исполнителем Алишером Моргенштерном зачитал рэп, вследствие чего попал в мемы.

Его трек уже несколько дней обсуждают в сети.

Отмечается, что этот выпуск шоу "Вечерний Ургант" вышел 31 января и в ходе него сильно отличился Моргенштерн, который побил рекорд Оксимирона и усердно старался не материться.

В конце они спели вдвоем, и этот момент понравился зрителям едва ли не больше всего прочего.

Смотрите выступление Урганта и Алишера на 14:25 видео:

Или вот видео только с их песней:

В комментариях многие хорошо высказались о выступлении Ивана:

Меня зовут Ваня и я не воняю (с) 😂

это топчик! #ВечернийУргант — Svetlana Gevatullina (@sgevatullina) January 31, 2020

Сам Ургант тоже посмеялся над ситуацией, описав ее мемом:

В сети уже есть и другие мемы с ним:

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