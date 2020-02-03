"Меня зовут Ваня, я не воняю": Ургант зачитал рэп и попал в мемы

Известный российский ведущий Иван Ургант в рамках своего шоу с исполнителем Алишером Моргенштерном зачитал рэп, вследствие чего попал в мемы.
Его трек уже несколько дней обсуждают в сети.
Отмечается, что этот выпуск шоу "Вечерний Ургант" вышел 31 января и в ходе него сильно отличился Моргенштерн, который побил рекорд Оксимирона и усердно старался не материться.
В конце они спели вдвоем, и этот момент понравился зрителям едва ли не больше всего прочего.
Смотрите выступление Урганта и Алишера на 14:25 видео:
Или вот видео только с их песней:
В комментариях многие хорошо высказались о выступлении Ивана:
Меня зовут Ваня и я не воняю (с) 😂— Svetlana Gevatullina (@sgevatullina) January 31, 2020
это топчик! #ВечернийУргант
Меня зовут Ваня и я не воняю прррр пшш 😁🤙🏽🤙🏽 @morgen__shtern @Urgant_Show pic.twitter.com/IZaL2MrPdN— griffinston (@griffinston1) January 31, 2020
Сам Ургант тоже посмеялся над ситуацией, описав ее мемом:
В сети уже есть и другие мемы с ним:
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