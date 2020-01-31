"Пойду навалю кучу": Гарик Харламов в Comedy Club разнес современный менеджмент

В одном из выпусков Comedy Club показали номер, в котором Гарик Харламов и другие актеры жестко высмеяли методы принятия решений в современных компаниях.

Начало ролика сопровождается собранием всех руководителей отдела, которые решают вопрос, каким именно образом нужно прибить табличку у кабинета директора. После этого предоставляется слово играющему завхоза Гарику Харламову. Его называют supply-менеджером.

Вопрос решить никто не может, в результате чего у героя Харламова сдают нервы.

"Хрен с ним, с этой табличкой. Я ничего не буду делать. Просто навалю огромную кучу перед дверью директора…это будет правильно, практично и эко!" – подчеркнул он.

Впрочем, видеоролик заканчивается совершенно неожиданным образом.

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