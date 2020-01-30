Гарик Харламов показал казус с собачкой

Резидент Comedy Club Гарик Харламов продемонстрировал смешной видеоролик с соревнований аджилити.
В своем Instagram-аккаунте шоумен показал видео, на котором заметно, как во время одного из турниров собака прекращает слушаться тренера и решает провести самостоятельные маневры.
"Иногда бывает такое, когда резко меняются планы ))" – комментирует Харламов.
Как сообщалось ранее, актер комедийного жанра начал искать замену своей жене Кристине Асмус.
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