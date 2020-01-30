Гарик Харламов показал казус с собачкой

Резидент Comedy Club Гарик Харламов продемонстрировал смешной видеоролик с соревнований аджилити.

В своем Instagram-аккаунте шоумен показал видео, на котором заметно, как во время одного из турниров собака прекращает слушаться тренера и решает провести самостоятельные маневры.

"Иногда бывает такое, когда резко меняются планы ))" – комментирует Харламов.

Как сообщалось ранее, актер комедийного жанра начал искать замену своей жене Кристине Асмус.

Читайте также:

Стыдный курьез в "Давай поженимся" заиграл у Гарика Харламова новыми красками

Харламов жестко высмеял главного пропагандиста Путина: видео

"Грудь третьего размера": Харламов после секс-скандала с Асмус начал искать партнершу

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!