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30 января • обновлено в 19:17
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Гарик Харламов показал казус с собачкой

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Резидент Comedy Club Гарик Харламов продемонстрировал смешной видеоролик с соревнований аджилити.

В своем Instagram-аккаунте шоумен показал видео, на котором заметно, как во время одного из турниров собака прекращает слушаться тренера и решает провести самостоятельные маневры.

"Иногда бывает такое, когда резко меняются планы ))" – комментирует Харламов.

Как сообщалось ранее, актер комедийного жанра начал искать замену своей жене Кристине Асмус.

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