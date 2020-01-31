"Піду навалю купу": Гарік Харламов в Comedy Club розніс сучасний менеджмент

В одному з випусків Comedy Club показали номер, в якому Гарік Харламов та інші актори жорстко висміяли методи прийняття рішень в сучасних компаніях.

Початок ролика супроводжується зборами всіх керівників відділу, які вирішують питання, яким саме чином потрібно прибити табличку біля кабінету директора. Після цього надається слово граючому завгоспа Гарику Харламову. Його називають supply-менеджером.

Питання вирішити ніхто не може, в результаті чого у героя Харламова здають нерви.

"Хрін з ним, з цією табличкою. Я нічого не буду робити. Просто навалю величезну купу перед дверима директора ... це буде правильно, практично і еко!" – підкреслив він.

Втім, відеоролик закінчується абсолютно несподіваним чином.

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