''Огонь!'' Парасюк показал забавного Парубия в Раде

Внефракционный народный депутат Украины Владимир Парасюк поддержал самую высокооплачиваемую певицу Великобритании Адель, которая объявила о возможном уходе со сцены.

Он опубликовал в своем Instagram видео из здания Верховной Рады, присоединившись к флешмобу поклонников звезды, подписав хэштег "#adelechallenge" (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

Парасюк использовал приложение Snapchat, чтобы у председателя парламента Андрея Парубия "выросли" собачьи ушки и носик. При этом на остальном плане показал обычный рабочий день в Раде. Поддержку Адель нардеп выразил, включив на фоне ее песню Someone Like You. Когда камера переводится на депутатов, создается впечатление, будто они сами хором подпевают.

Пользователям понравилось видео Парасюка. Некоторые даже написали, что посмотрели ролик уже несколько раз.

"Уже 20 раз смотрю", "Я под столом", "Вот будет кипиш", "Это самый смешной челлендж, который я видела", "Шедевр", "Вова, ты огонь", – написали в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в СМИ появилась информация, что Адель намерена покинуть сцену ради своего ребенка.

