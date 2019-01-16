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''Огонь!'' Парасюк показал забавного Парубия в Раде

1.5тЧитать материал на украинском

Внефракционный народный депутат Украины Владимир Парасюк поддержал самую высокооплачиваемую певицу Великобритании Адель, которая объявила о возможном уходе со сцены.

Он опубликовал в своем Instagram видео из здания Верховной Рады, присоединившись к флешмобу поклонников звезды, подписав хэштег "#adelechallenge" (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

Парасюк использовал приложение Snapchat, чтобы у председателя парламента Андрея Парубия "выросли" собачьи ушки и носик. При этом на остальном плане показал обычный рабочий день в Раде. Поддержку Адель нардеп выразил, включив на фоне ее песню Someone Like You. Когда камера переводится на депутатов, создается впечатление, будто они сами хором подпевают.

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Пользователям понравилось видео Парасюка. Некоторые даже написали, что посмотрели ролик уже несколько раз.

"Уже 20 раз смотрю", "Я под столом", "Вот будет кипиш", "Это самый смешной челлендж, который я видела", "Шедевр", "Вова, ты огонь", – написали в комментариях.

#adelechallenge

Допис, поширений Volodymyr 87 Parasiuk (@parasiuk87)

''Огонь!'' Парасюк показал забавного Парубия в Раде
''Огонь!'' Парасюк показал забавного Парубия в Раде
''Огонь!'' Парасюк показал забавного Парубия в Раде
''Огонь!'' Парасюк показал забавного Парубия в Раде
''Огонь!'' Парасюк показал забавного Парубия в Раде

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в СМИ появилась информация, что Адель намерена покинуть сцену ради своего ребенка.

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Персоны
АдельВолодимир ПарасюкАндрей Парубий
Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
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