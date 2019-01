''Вогонь!'' Парасюк показав кумедного Парубія у Раді

Позафракційний народний депутат України Володимир Парасюк підтримав найбільш високооплачувану співачку Великобританії Адель, яка оголосила про те, що, можливо, зійде зі сцени.

Він опублікував у своєму Instagram відео з будівлі Верховної Ради, приєднавшись до флешмобу шанувальників зірки, підписавши хештег "#adelechallenge" (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Парасюк використовував додаток Snapchat, щоб у голови парламенту Андрія Парубія "виросли" собачі вушка і носик. При цьому на іншому плані показав звичайний робочий день в Раді. Підтримку Адель нардеп висловив, увімкнувши на тлі її пісню Someone Like You. Коли камера камеру було переведено на депутатів, склалося враження, ніби вони самі хором підспівують.

Користувачам сподобалося відео Парасюка. Деякі навіть написали, що подивилися ролик вже кілька разів.

"Уже 20 разів дивлюся", "Я під столом", "Оце буде кіпіш", "Це найсмішніший челендж, який я бачила", "Шедевр", "Вова, ти вогонь", — написали у коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що Адель має намір залишити сцену заради своєї дитини.

