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''Вогонь!'' Парасюк показав кумедного Парубія у Раді

1.5тЧитати матеріал російською

Позафракційний народний депутат України Володимир Парасюк підтримав найбільш високооплачувану співачку Великобританії Адель, яка оголосила про те, що, можливо, зійде зі сцени.

Він опублікував у своєму Instagram відео з будівлі Верховної Ради, приєднавшись до флешмобу шанувальників зірки, підписавши хештег "#adelechallenge" (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Парасюк використовував додаток Snapchat, щоб у голови парламенту Андрія Парубія "виросли" собачі вушка і носик. При цьому на іншому плані показав звичайний робочий день в Раді. Підтримку Адель нардеп висловив, увімкнувши на тлі її пісню Someone Like You. Коли камера камеру було переведено на депутатів, склалося враження, ніби вони самі хором підспівують.

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Користувачам сподобалося відео Парасюка. Деякі навіть написали, що подивилися ролик вже кілька разів.

"Уже 20 разів дивлюся", "Я під столом", "Оце буде кіпіш", "Це найсмішніший челендж, який я бачила", "Шедевр", "Вова, ти вогонь", — написали у коментарях.

#adelechallenge

Допіс, Поширення Volodymyr 87 Parasiuk (@ parasiuk87)

''Вогонь!'' Парасюк показав кумедного Парубія у Раді
''Вогонь!'' Парасюк показав кумедного Парубія у Раді
''Вогонь!'' Парасюк показав кумедного Парубія у Раді
''Вогонь!'' Парасюк показав кумедного Парубія у Раді
''Вогонь!'' Парасюк показав кумедного Парубія у Раді

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що Адель має намір залишити сцену заради своєї дитини.

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Особи
АдельВолодимир ПарасюкАндрій Парубій
Місце
Україна
Тег
Верховна Рада України
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