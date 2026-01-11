Костюк отказалась выступать и снялась с турнира в Австралии. Все подробности

Вторая ракетка Украины Марта Костюк (№26 WTA) не сыграет на турнире серии WTA 500 в австралийской Аделаиде, сообщает пресс-служба турнира. Причиной отказа стало слишком короткое время на восстановление после финала в Брисбене.

Соревнования пройдут с 12 по 17 января и станут последним крупным стартом перед Australian Open.

На текущей неделе 23-летняя киевлянка успешно выступила на турнире WTA в Брисбене, где дошла до финала. В решающем матче она уступила белоруске Арине Соболенко (№1 WTA) – 4:6, 3:6.

Финал в Брисбене состоялся в воскресенье, 11 января, тогда как турнир в Аделаиде стартует уже в понедельник, 12 января, из-за чего у украинки было бы менее 24 часов на восстановление.

По ходу турнира в Брисбене Марта начала выступления со второго круга, обыграв представительницу Казахстана Юлию Путинцеву. Далее она победила третью ракетку мира американку Аманду Анисимову, затем прошла Мирру Андрееву, а в полуфинале уверенно разобралась с шестой ракеткой мира Джессикой Пегулой из США.

Помимо Костюк, участие в турнире в Аделаиде также не примет и сама Пегула. Американка получила повреждение бедра во время выступлений в Брисбене.

Из украинских теннисисток в Аделаиде будет только Даяна Ястремская. В первом круге 27-летняя одесситка сыграет с румынкой Сораной Кирстя.

Следующим турниром для Марты станет первый турнир Большого шлема в сезоне 2026 года: Открытый чемпионат Австралии стартует 18 января в Мельбурне.

Как сообщал OBOZ.UA, Костюк эмоционально высказалась об Украине во время своей речи после финального матча турнира в Брисбене.

