Брату Фьюри удалось использовать трюк Тайсона в бою с Усиком и победить нокаутом. Видео

Британский супертяжеловес Роман Фьюри (6-0, 3 КО) в Оберхаузене на арене Rudolf Weber-Arena без особых проблем разобрался с 42-летним Кевином Гринвудом (6-12, 1 КО). Младший брат бывшего доминатора дивизиона Тайсона Фьюри смог реализовать тактику родственника в поединке против украинца Александра Усика.

Также как и Фьюри-старший, Роман активно двигался, контролировал дистанцию, не застаивался на месте и старался работать в стиле Тайсона. В отличие от Усика, Гринвуд не смог достойно сопротивляться.

На фоне соперника такого уровня Роман Фьюри выглядел уверенно и временами демонстрировал неплохие комбинации.

Гринвуд довольно быстро понял, что без агрессивного прессинга шансов у него нет, и попытался чаще сближаться и ломать дистанцию. Однако надолго его не хватило. Вскоре он снова перешёл к более пассивному давлению, позволяя Фьюри подчёркивать своё преимущество в чистом боксе. При этом ударная мощь Романа оставляла вопросы: даже акцентированные удары не производили серьёзного эффекта.

Развязка наступила в четвёртом раунде, когда рефери неожиданно остановил бой.

