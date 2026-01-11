Украинско-бразильская писательница Вера Вовк: несмотря на успех за океаном, всю жизнь тосковала по Украине

Бразильская писательница украинского происхождения Вера Вовк оставила после себя богатое и многогранное литературное наследие: стихи, прозу, драматургические произведения и мемуары на украинском, немецком и португальском языках. При этом она никогда не скрывала того, что главным для нее является родной украинский язык, поскольку он – "язык ее сердца, стихов и духа". В своих произведениях Вера Вовк описывала природу, ей не чужды были религиозные и философские мотивы и любовная лирика, но основной темой ее творчества всегда была тоска по родине, которую она испытывала на протяжении всей своей жизни. В январе нынешнего года Вере Остаповне Вовк исполнилось бы 100 лет.

Вовк из семьи Селянских

Вера Вовк родилась 2 января 1926 года в городе Борислав на Львовщине в интеллигентной семье: ее отец, Остап Селянский, после бурной молодости – он входил в войско Украинских сечевых стрельцов, был ранен и пережил польский и российский плен – работал врачом, а мать, Стефания-Мария Селянская, в девичестве Звонко, – учительницей. Вера росла единственным в семье и очень любимым ребенком, крестил ее сам митрополит Андрей Шептицкий, личным врачом которого был отец девочки. Фамилию своего деда – Вовк, – от которой он отказался перед посвящением в сан священника греко-католической церкви (суеверные гуцулы опасались волков, считая их не только опасными животными, но и оборотнями), будущая писательница взяла себе уже в осознанном возрасте, до этого она – как и ее родители – носила фамилию Селянская. Вера окончила польскую начальную школу – украинской в Бориславе не было, – а затем поступила в Львовскую гимназию, в которой проучилась год – продолжить образование девочке помешали драматические исторические события.

Бегство в Европу и гибель отца

В 1939 году, когда началась Вторая мировая война, жизнь семьи резко изменилась. Родители Веры, узнав от знакомого советского полковника, что отца должны арестовать и расстрелять, решили бежать в Европу. Они собрались за одну ночь и уже утром отправились в новую, неведомую жизнь, в которую вел долгий и трудный путь. Несколько лет семья прожила в Дрездене, там отец девушки работал в военном госпитале, где дневал и ночевал, проводя по пять-семь операций ежедневно. В феврале 1945 года он погиб прямо на рабочем месте, потому что во время бомбардировки отказался прервать операцию и спуститься в укрытие. Тела доктора Селянского Вера с матерью не нашли – позже стало известно, что его похоронили в братской могиле жертв того страшного налета. Из Дрездена, который в результате военных действий был почти полностью разрушен, Вера с матерью переехали в небольшой городок Вальдзе, расположенный на границе со Швейцарией. В нем Вера поступила в Тюбингенский университет – единственный уцелевший в ходе войны – на отделение германистики, славистики и музыкологии.

Общность украинского и бразильского менталитета

В 1949 году они с матерью переехали в Бразилию, где им очень понравилось – Вера нашла много схожего в менталитетах украинцев и бразильцев (по ее словам, жители этой страны были такими же открытыми, щедрыми и хлебосольными, как ее земляки), поэтому найти общий язык с местным населением оказалось несложно. Они обосновались в Рио-де-Жанейро. Там Вера окончила университет и, защитив докторскую диссертацию, стала профессором немецкой литературы. Она преподавала в местных учебных заведениях – Университете святой Урсулы, на филологическом факультете в городке Кабо Фрио, расположенном в 120 километрах от бразильской столицы, и Государственном университете Рио. Среди ее бывших студентов много выдающихся людей, включая и известных писателей. Сама она всегда с благодарностью вспоминала те годы – прежде всего за поддержку и уважение, которое она ощущала в течение всей своей преподавательской деятельности.

Популяризатор украинской литературы в мире

Понимая, что за океаном очень плохо знают украинскую культуру вообще и литературу в частности, Вовк решила, что ее роль – познакомить бразильских читателей с украинской классикой – произведениями Григория Сковороды, Тараса Шевченко, Ивана Франко, Василия Стефаника, а также творчеством современных ей авторов – Василия Голобородько, Николая Воробьева, Игоря Калинца, Ивана Драча. Вера Вовк также является одной из основательниц Нью-Йоркской украинской поэтической группы – неформальной литературной организации, цель которой – популяризация украинской литературы во всем мире. А украинских читателей Вера Остаповна знакомила с шедеврами мировой литературы, переводя на родной язык произведения французских, итальянских, румынских и македонских авторов.

Стихи, пьесы, воспоминания

Переводами литературная деятельность Веры Вовк не ограничилась – она писала замечательные стихи, прозу и драматические произведения. Первый стихотворный сборник, "Юность", увидел свет еще 1954 году в Мюнхене. Спустя год появился и второй – "Путеводная звезда": такой звездой стал для поэтессы родно край – Гуцульщина, которую она в детстве полюбила раз и навсегда. Сборники своих стихов Вовк иллюстрировала собственноручно вырезанными вытынанками – так называется традиционный для славян вид народного искусства, который сама Вера Остаповна называла "зовом предков". Со временем вышло еще несколько сборников стихов Вовк и драматическая поэма "Триптих"". В 2009 году Вовк издала антологию украинской поэзии Sinos на португальском языке, а затем антологию португальской и бразильской поэзии "Зеленое вино". В прозе Вера Вовк отдавала предпочтение жанру воспоминаний – в них писательница рассказывает о своей семье, эмиграции, трудностях, которые ей пришлось пережить, и интересных знакомствах, подаренных ей судьбой. Самым известным ее произведением в этом жанре является сборник "Духи и дервиши", который впервые был опубликован в 1956 году. На счету писательницы более десятка пьес, самая известная из которых – "Иконостас Украины". За свою литературную деятельность Вера Вовк получила множество наград, включая Шевченковскую премию, которая была присуждена ей в 2008 году.

"Золотая рабочая пчелка"

Всю жизнь Вера Остаповна тосковала по родине, а при первой возможности приезжала в Украину. Впервые это произошло в 1967 году, когда после долгих и безуспешных попыток получить разрешение на въезд, ей наконец-то дали визу. На родине Вовк очень хорошо принимали – в частности, ей устроили встречу в украинском Союзе писателей, на которой Николай Бажан полушутя-полусерьезно сказал ей: "Ну, какая же вы волк? Вы золотая рабочая пчелка". С тех пор Вера Остапенко несколько раз приехала в Украину и каждый раз ее встречали как долгожданную и желанную гостью.

"Молюсь за Украину!"

Узнав о начале полномасштабной войны России против Украины, Вовк написала своим друзьям в нашей стране короткое, но тревожное письмо: "Молюсь за Украину и вас! Прошу известий". Меньше чем через пять месяцев после этого Веры Остаповны не стало – она скончалась 18 июля 2022 года в Рио-де-Жанейро на 97-м году жизни.