Как закрыть уже открытую консервную банку: в сети показали лайфхак. Фото

В сети показали лайфак, научив закрывать консервные банки, открытые с помощью кольца на крышке, без других подручных средств.

Способом поделилась блогер Татьяна Лебединская. "Самое главное в этом способе – это аккуратно открыть крышку, чтобы колечко не отвалилось. Иначе ничего не получится", – отметила она.

Иллюстрация Depositphotos

Банку можно открыть обычным способом. Крышка при этом погнется, но это не имеет значения.

zen.yandex.ua

zen.yandex.ua

zen.yandex.ua

После того, как банку уже открыли, нужно всего лишь максимально аккуратно повернуть кольцо, чтобы оно не сломалось, и зацепить его за краешек банки снизу.

Таким образом кольцо будет держать крышку, и консервная банка будет закрыта.

"Кстати, для того, чтобы у вас точно все получилось, нужно немного выпрямить крышку. Тогда точно никаких проблем не возникнет", – отметила блогер.

zen.yandex.ua

zen.yandex.ua

Как писал OBOZREVATEL, ранее в сети набрало популярность видео о том, каким образом можно открыть бутылочку антисептического средства, известного под названием "зеленка", не испачкавшись.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!