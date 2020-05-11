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11 мая • обновлено в 05:39
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Как закрыть уже открытую консервную банку: в сети показали лайфхак. Фото

1.3т
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В сети показали лайфак, научив закрывать консервные банки, открытые с помощью кольца на крышке, без других подручных средств.

Способом поделилась блогер Татьяна Лебединская. "Самое главное в этом способе – это аккуратно открыть крышку, чтобы колечко не отвалилось. Иначе ничего не получится", – отметила она.

Иллюстрация

Иллюстрация

Depositphotos

Банку можно открыть обычным способом. Крышка при этом погнется, но это не имеет значения.

Как закрыть уже открытую консервную банку: в сети показали лайфхак. Фото

zen.yandex.ua

Как закрыть уже открытую консервную банку: в сети показали лайфхак. Фото

zen.yandex.ua

Как закрыть уже открытую консервную банку: в сети показали лайфхак. Фото

zen.yandex.ua

После того, как банку уже открыли, нужно всего лишь максимально аккуратно повернуть кольцо, чтобы оно не сломалось, и зацепить его за краешек банки снизу.

Таким образом кольцо будет держать крышку, и консервная банка будет закрыта.

"Кстати, для того, чтобы у вас точно все получилось, нужно немного выпрямить крышку. Тогда точно никаких проблем не возникнет", – отметила блогер.

Как закрыть уже открытую консервную банку: в сети показали лайфхак. Фото

zen.yandex.ua

Как закрыть уже открытую консервную банку: в сети показали лайфхак. Фото

zen.yandex.ua

Как писал OBOZREVATEL, ранее в сети набрало популярность видео о том, каким образом можно открыть бутылочку антисептического средства, известного под названием "зеленка", не испачкавшись.

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Автор
Дарья Дурова
Теги
фотографии лайфхак
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