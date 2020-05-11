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11 травня • оновлено в 06:06
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Як закрити вже відкриту консервну банку: в мережі показали лайфхак. Фото

1.9т
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У мережі показали лайфак, навчивши закривати консервні банки, відкриті за допомогою кільця на кришці, без інших підручних засобів.

Способом поділилася блогерка Тетяна Лебединська. "Найголовніше в цьому способі – це акуратно відкрити кришку, щоб кільце не відвалилося. Інакше нічого не вийде", – зазначила вона.

Ілюстрація

Ілюстрація

Depositphotos

Банку можна відкрити звичайним способом. Кришка при цьому погнеться, але це не має значення.

Як закрити вже відкриту консервну банку: в мережі показали лайфхак. Фото

zen.yandex.ua

Як закрити вже відкриту консервну банку: в мережі показали лайфхак. Фото

zen.yandex.ua

Як закрити вже відкриту консервну банку: в мережі показали лайфхак. Фото

zen.yandex.ua

Після того, як банку вже відкрили, потрібно всього лише максимально акуратно повернути кільце, щоб воно не зламалося, і зачепити його за краєчок банки знизу.

Таким чином кільце буде тримати кришку, і консервна банка буде закрита.

"До речі, для того, щоб у вас точно все вийшло, потрібно трохи випрямити кришку. Тоді точно жодних проблем не виникне", – зазначила блогерка.

Як закрити вже відкриту консервну банку: в мережі показали лайфхак. Фото

zen.yandex.ua

Як закрити вже відкриту консервну банку: в мережі показали лайфхак. Фото

zen.yandex.ua

Як писав OBOZREVATEL, раніше в мережі набрало популярність відео про те, яким чином можна відкрити пляшку антисептичного засобу, відомого під назвою "зеленка", не забруднившись.

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Автор
Дарина Дурова
Теги
фотографии лайфхак
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Серега Вий
Серега Вий
Ах,какой полезный лайфхак для людей с совсем отбитыми мозгами
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