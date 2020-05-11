Як закрити вже відкриту консервну банку: в мережі показали лайфхак. Фото

У мережі показали лайфак, навчивши закривати консервні банки, відкриті за допомогою кільця на кришці, без інших підручних засобів.

Способом поділилася блогерка Тетяна Лебединська. "Найголовніше в цьому способі – це акуратно відкрити кришку, щоб кільце не відвалилося. Інакше нічого не вийде", – зазначила вона.

Ілюстрація Depositphotos

Банку можна відкрити звичайним способом. Кришка при цьому погнеться, але це не має значення.

zen.yandex.ua

zen.yandex.ua

zen.yandex.ua

Після того, як банку вже відкрили, потрібно всього лише максимально акуратно повернути кільце, щоб воно не зламалося, і зачепити його за краєчок банки знизу.

Таким чином кільце буде тримати кришку, і консервна банка буде закрита.

"До речі, для того, щоб у вас точно все вийшло, потрібно трохи випрямити кришку. Тоді точно жодних проблем не виникне", – зазначила блогерка.

zen.yandex.ua

zen.yandex.ua

Як писав OBOZREVATEL, раніше в мережі набрало популярність відео про те, яким чином можна відкрити пляшку антисептичного засобу, відомого під назвою "зеленка", не забруднившись.

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