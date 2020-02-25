В сети набрало популярность видео о том, каким образом можно открыть бутылочку антисептического средства, известного под названием "зеленка", с помощью ее же крышки.

Его распространил на своей странице в Facebook пользователь Тарас Щепаняк, подчеркнув, что ролик был опубликован на YouTube много лет назад (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"А вы в курсе, что такая баночка открывается не зубами или еще чем-то там, а крышечкой? Живите теперь с этим", – шутливо прокомментировал он.

Бутылочку с зеленкой можно открыть ее же крышечкой Скриншот с видео

При этом на странице Тараса Щепаняк этот ролик за несколько дней собрал более тысячи лайков, больше сони комментариев и шести тысяч репостов.

Одни подписчики высказывали удивление и благодарили за полезный совет. Другие же говорили, что это не новинка и они давно уже так делали.

Бутылочку с зеленкой можно открыть ее же крышечкой Скриншот с видео

"А что, так можно было?", "Не знал. Как говорят: "Век живи – век учись", "Спасибо, а то вызываю сантехника", "А я все время зубами", "Где вы раньше были?", "Класс! Не знала, я зеленку пакетиком открываю...", "В аптеке работаю и не знала. Спасибо!", "А говорят: интернет зло. Сколько полезного я здесь узнала!", "Открыла с 6-го раза. Надо тренироваться", "И как теперь с этим жить?" – прокомментировали видео пользователи соцсети.

Реакция украинцев Facebook/Тарас Щепаняк

Реакция украинцев Facebook/Тарас Щепаняк

Реакция украинцев Facebook/Тарас Щепаняк

Реакция украинцев Facebook/Тарас Щепаняк

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