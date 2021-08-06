Хозяйка придумала смешной способ, как справиться с навязчивым котом. Видео

Большинство людей, когда заводят себе домашнего питомца, ожидают, что получат от них массу приятных эмоций и смогут поделиться с ними своей лаской и вниманием. Однако есть такие животные, которым этого мало и они ни минуты не могут провести без своего хозяина, они скучают по нему, даже когда тот совсем рядом.

Девушка из Америки по имени Ники рассказывает, что ее кошка настолько навязчива и любвеобильна, что у нее едва хватает времени на себя. Девушка опубликовала ролик в TikTok, в котором рассказала смешной способ решения проблемы с навязчивым котом.

"Есть ли у вас кошки, которые особенно нуждаются во внимании и обнимаются весь день? Как только вы садитесь, они хотят сесть рядом с вами. Они хотят касаться вас. У меня есть такая кошка и мне пришлось прибегнуть к этому", – говорит Ники.

Видео дня

В видео блогерша показывает, как сделала забавную приманку из подушек, пижамы и немного сбрызнув их своими духами. В это время навязчивый кот девушки ничего не подозревая, уже сидит на "плюшевой Ники".

"Иногда для спокойствия нужно мыслить нестандартно", – подписала ролик блогер.

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