13 котов и собак, способных вывести хозяев из себя за одну минуту. Фото
Большинство людей, когда заводят домашнего любимца, ожидают от них только приятных эмоций. Однако невозможно представить активного котика или собачку без странных затей в доме.
Забавные курьезы с животными поднимают людям настроение. OBOZREVATEL собрал фото питомцев, чьи выходки заставят нас посмеяться от души.
Лабрадор захотел искупаться с хозяином в тепленькой ванной.
Собачки обожают вместе проводить время.
Хозяин сфотографировал кота за секунду до прыжка.
Котик обожает лежать в такой забавной позе.
Когда собачке грустно, она играет со своей лапкой.
Чтобы получить что-то вкусненькое со стола, любимцы придумали трюк.
Хаски нашел удобное место для отдыха.
Двое щенков пытаются утопить своего брата.
Дворовой пес не выдержал адской жары и нашел место, где охладиться.
Кот залез в контейнер и замаскировался на столе.
Собачка хочет играть только с запрещенными предметами.
Собака решила собрать урожай, поэтому вырыла участок земли с растениями на огороде.
Любимец любит проводить время с хозяином.
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