13 котов и собак, способных вывести хозяев из себя за одну минуту. Фото

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Приколы
3 минуты
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Коты и собаки попали в кадр в самый неожиданный момент

Большинство людей, когда заводят домашнего любимца, ожидают от них только приятных эмоций. Однако невозможно представить активного котика или собачку без странных затей в доме.

Забавные курьезы с животными поднимают людям настроение. OBOZREVATEL собрал фото питомцев, чьи выходки заставят нас посмеяться от души.

Лабрадор захотел искупаться с хозяином в тепленькой ванной.

Пес неожиданно запрыгнул в ванну.

Собачки обожают вместе проводить время.

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Овчарка нянчилась с маленькой собачкой.

Хозяин сфотографировал кота за секунду до прыжка.

Кот охотился на воздушный шарик.

Котик обожает лежать в такой забавной позе.

Кот ест лежа.

Когда собачке грустно, она играет со своей лапкой.

Пес любит играть со своей лапой.

Чтобы получить что-то вкусненькое со стола, любимцы придумали трюк.

Собаки развлекались дома.

Хаски нашел удобное место для отдыха.

Пес сел в унитаз.

Двое щенков пытаются утопить своего брата.

Щенки играют в туалете.

Дворовой пес не выдержал адской жары и нашел место, где охладиться.

Пес ненавидит жару.

Кот залез в контейнер и замаскировался на столе.

Коты любят залезать в тесные пространства.

Собачка хочет играть только с запрещенными предметами.

Пес всегда найдет чем поиграть.

Собака решила собрать урожай, поэтому вырыла участок земли с растениями на огороде.

Собака принесла подарок.

Любимец любит проводить время с хозяином.

Котик нашел удобное место для посиделок.

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