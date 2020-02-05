Гарік Харламов висміяв пристрасть росіян до алкоголю: відео

Резидент Comedy Club Гарік Харламов опублікував відео з прямуючою до Росії п'яною людиною, натякнувши на пристрасть росіян до алкогольних напоїв.

У своєму Instagram-акаунті актор комедійного жанру виклав відеозапис, на якій чоловік в стані алкогольного сп'яніння говорить про те, що він "повзе у Російську Федерацію".

Харламов вмонтував в відео фрагмент приспіву своєї пісні Love of Russian Man, вочевидь натякнувши, що у Росії люди дуже люблять випити.

У коментарях відзначили "патріотичність" людини на відео.

Як повідомлялося раніше, Гарік Харламов виявив неймовірну схожість гумориста Семена Слєпакова з письменником Львом Толстим.

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