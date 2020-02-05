Білоруські працівники лісгоспу налякали людей зловісною інсталяцією

У білоруському місті Мозир встановили моторошну скульптуру у вигляді п'яти страшних пальців, що стирчать прямо із землі.

У місцевих жителів інсталяція викликала неоднозначні почуття, адже задум авторів був шляхетним, але в реальності це втілилося в щось, що нагадує нічні жахи.

Незвичайна скульптура була встановлена на бульварі Дружби - довгі дерев'яні пальці з коричневими нігтями ніби прориваються з землі доверху. Автор фото Володимир Пінтус опублікував це "творіння мистецтва" в пабліку "Мозир" ВКонтакте.

"Зомбі-апокаліпсис вже в Мозирі? Як вам такі художні витвори? А у нас взагалі архітектор є в місті? Хто стежить і погоджує міське середовище, його естетичну частину", - обурився Пінтус.

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