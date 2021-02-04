Анекдоты дня: смешные приколы, мемы и шутки за 4 февраля

Анекдот дня: до свадьбы не показывайте жениха красивым подружкам, а вот после нее даже страшненькие опасны.

Веселые приколы, шутки и мемы за 4 февраля – далее в OBOZREVATEL.

Анекдоты дня

– Говорят, в России бюджетникам запрещают ходить на оппозиционные митинги: лишают премий, грозят увольнениями.

– Это все полный бред, я и все мои коллеги регулярно ходим, нас за это еще и поощряют и премии дают!

– А где вы работаете?

– В ОМОНе.

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Мем про учителей украинской литературы Pinterest

"Стрелка".

Это был короткий тест на то, кто вы: часовщик, визажист, бандит из 90-х, портной, Белка, живете на Васильевском острове, железнодорожник или "на вечеринке лучших друзей ты танцевал с подругой моей".

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Мем о длинных ногтях memeus.ru

Мама спит, она устала, это я ее достала... Я не буду унывать, пойду папу доставать!

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Недавно гостил у дочери. Когда я попросил у нее газету, то она ответила: "Папа, 21 век на улице, возьми мой IPаd". ...Эта муха так и не поняла, что ее убило.

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Если хотите снимать фильмы для взрослых, ищите актеров в караоке. У этих людей нет никакого стыда.

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Прикол про лекарства Pinterest

Нет, ну что за люди пошли? Зашел в гости чайку попить, а на третий день чувствую: как-то не очень-то мне тут и рады…

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Если вы заблудились в лесу и очень устали, найдите медведя, бросьте в него камнем и вашу усталость как рукой снимет.

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– Подсудимый, зачем вы ограбили банк? – Ваша честь, он первый начал!

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Прикол про карантин youtube.com

Когда женщина говорит, что ей нечего надеть – это значит, что закончилось все новое. Когда мужчина говорит, что ему нечего надеть – это значит, что закончилось все чистое.

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Доллар дорожает, бензин дорожает, продукты дорожают, ЖКХ дорожает. И только яхты подешевели. Радость пришла, откуда не ждали!

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Ранее OBOZREVATEL рассказывал о курьезах, которые произошли во время инаугурации Джо Байдена. Некоторые из них стали причиной появления многочисленных мемов.