Анекдоти дня: смішні приколи, меми та жарти за 4 лютого
Анекдот дня: до весілля не показуйте нареченого гарним подружкам, а ось після нього навіть страшненькі небезпечні.
Веселі приколи, жарти й меми за 4 лютого – далі в OBOZREVATEL.
Анекдоти дня
– Кажуть, у Росії бюджетникам забороняють ходити на опозиційні мітинги: позбавляють премій, загрожують звільненнями.
– Це все повна маячня, я і всі мої колеги регулярно ходимо, нас за це ще й заохочують і премії дають!
– А де ви працюєте?
– В ОМОНі.
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"Стрілка".
Це був короткий тест на те, хто ви: годинникар, візажист, бандит з 90-х, кравець, Білка, живете на Василівському острові, залізничник або "на вечеринке лучших друзей ты танцевал с подругой моей".
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Мама спить, вона втомилася, це я її дістала... Я не буду сумувати, піду тата діставати!
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Нещодавно гостював у доньки. Коли я попросив у неї газету, то вона відповіла: "Тату, 21 століття на вулиці, візьми мій iPаd". ...Ця муха так і не зрозуміла, що її вбило.
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Якщо хочете знімати фільми для дорослих, шукайте акторів у караоке. У цих людей зовсім немає сорому.
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Ні, ну що за люди пішли? Зайшов у гості чайку попити, а на третій день відчуваю: якось не дуже й мені тут раді...
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Якщо ви заблукали в лісі та дуже втомилися, знайдіть ведмедя, киньте в нього каменем і вашу втому як рукою зніме.
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– Підсудний, навіщо ви пограбували банк? – Ваша честь, він перший почав!
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Коли жінка каже, що їй нема чого вдягти – це означає, що закінчилося все нове. Коли чоловік каже, що йому нема чого вдягти – це означає, що закінчилося все чисте.
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Долар дорожчає, бензин дорожчає, продукти дорожчають, ЖКГ дорожчає. І тільки яхти подешевшали. Радість прийшла, звідки не чекали!
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Раніше OBOZREVATEL розповідав про курйози, які сталися під час інавгурації Джо Байдена. Деякі з них стали причиною появи численних мемів.