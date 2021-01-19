Самые запоминающиеся курьезы во время инаугурации Дональда Трампа. Видео

Церемония инаугурации в США не всегда проходит гладко. Особенно много странных и неловких моментов было в прошлых веках. Так, на самой первой инаугурации в США вдруг заиграл британский гимн. В то время США как раз только обрели независимость от Великобритании. А седьмому президенту, Эндрю Джексону, пришлось спасаться от толпы. Гостей на церемонии было столько, что они повредили здание Белого дома, а ущерб оценили в несколько тысяч долларов.

Однако, и на последней инаугурации президента США было достаточно неловких ситуаций, от которых даже сейчас становится не по себе. В преддверии вступления в должность нового американского главы Джо Байдена OBOZREVATEL решил вспомнить, какие казусы произошли в этот важный день ровно четыре года назад.

1. На официальной церемонии инаугурации операторы засняли момент ссоры Мелании и Дональда Трампа. Они сначала улыбались вдвоем на камеры, а позже президент резко обернулся и начал игнорировать жену. Улыбку на лице первой леди сменила обида и грусть.

2. Бывший президент США Джордж Буш-младший долго не мог правильно надеть дождевик на инаугурации Трампа. Политик так долго мучался с ним, что попросил помощи у сидящих сзади на трибуне.

3. Еще один экс-президент США Билл Клинтон смог отличиться во время инаугурации и получить нагоняй от жены. Операторы случайно сняли, как Клинтон строил глазки и пялился на дочь нового президента Иванку Трамп.

4. Пользователей соцсетей возмутил еще один неприятный конфуз на инаугурации Дональда Трампа. Так, новоиспеченный президент нарушил традицию, отправившись на рукопожатие к чете Обама без своей жены. Трамп вообще сделал вид, что не замечает Мелании, которая осталась стоять одна с подарком для Мишель и Барака Обама. В Белый дом одиозный глава государства также вошел один, а Мелания шла вместе с супругами Обама.

5. В свою очередь, Мишель Обама отказалась пожать руку новой первой леди. Во время формальной встречи у Конгресса жена Барака Обамы проигнорировала протянутую руку Мелании Трамп и просто приобняла ее.

Кроме того, на этом видео видно, что Мелания вручила подарок в голубой оберточной бумаге, который совсем не пришелся по вкусу Мишель. Судя по ее выражению лица, она не знала, куда его деть, а в руках держать было совсем неудобно. И госпожа Обама начала искать, кому его передать.

6. 23 известных артиста отказались выступить на инаугурации Трампа. Среди них итальянский певец Андреа Бочелли, рок-группа KISS, британский певец Элтон Джон, Селин Дион, Джон Ледженд, Канье Уэст, Девид Фостер, Moby и другие.

OBOZREVATEL ранее сообщал, какой будет инаугурация Байдена и в чем ее отличие от церемонии втупления в должность Трампа. Так, на официальном мероприятии будет много известных артистов. Гимн исполнит Леди Гага, а Дженнифер Лопес выступит с сольной программой. Традиционных торжественных обеда и бала не будет из-за пандемии коронавируса.