Анекдоты дня: смешные приколы и мемы за 15 марта
В Украине решили выпустить собственный аналог куклы Барби – Оксану. В полный комплект входят: друг Тарас, дом, два гектара огорода, лопата, грабли и яд для колорадских жуков.
Веселые приколы, анекдоты и мемы – далее в подборке OBOZREVATEL за 15 марта.Анекдоты и мемы дня
– Моя жена хочет похудеть и теперь регулярно ездит верхом.
– И каков результат?
– Конь похудел на 10 килограммов.
***
– Не понимаю, почему такой приличный ресторанчик назвали "Разбойник"?
– Сейчас счет принесут – поймете.
***
– Свидетель, что вы сделали, когда увидели, что жена ударила мужа утюгом по голове?
– Позвонил своей невесте и сказал, что передумал жениться.
***
Мужчина в Одессе останавливает такси.
– Мне в ресторан на Дерибасовской!
Проезжают 10 метров, водитель тормозит, открывает дверцу:
– Пожалуйста, Дерибасовская!
– Так что же ты сразу не сказал?
– Я думал, что ты с шиком хочешь.
***
Футбольный матч. Комментатор быстро диктует:
– Удар, мяч у Петренко, проход по левому краю, пас в штрафную площадку, удар по воротам, штанга!
Тут вбегает запыхавшийся тренер:
– Нельзя ли помедленнее? Ребята не успевают.
***
Муж утром спрашивает жену:
– А что ты подумала, когда я вернулся ночью с синяком под глазом?
– Ничего. Когда ты вернулся, синяка еще не было.
***
– Расскажите, за что вас удалили с поля?
– Судья сказал, что бить надо только по свистку. Вот я и ударил.
***
Хозяйкам на заметку: чтобы мыльница на резиновых присосках лучше держалась на кафеле, смажьте присоски клеем и прибейте гвоздями.
***
Парень и девушка договариваются о свидании:
– Как я тебя узнаю?
– Я буду в черных джинсах, рост примерно 164, вес 52.
– Хорошо, а я буду в белой куртке с весами и рулеткой.
***
Два друга:
– Почему твоя машина постоянно стоит у подъезда? Поломалась?
– Я так хорошо ее поставил, что теперь боюсь: если уеду, то мое место кто-нибудь займет.
***
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали десять оптических иллюзий, в которых неподвижное изображение кажется движущимся.