Анекдоты дня: смешные приколы и мемы за 15 марта

В Украине решили выпустить собственный аналог куклы Барби – Оксану. В полный комплект входят: друг Тарас, дом, два гектара огорода, лопата, грабли и яд для колорадских жуков.

Веселые приколы, анекдоты и мемы – далее в подборке OBOZREVATEL за 15 марта.

– Моя жена хочет похудеть и теперь регулярно ездит верхом.

– И каков результат?

– Конь похудел на 10 килограммов.

***

– Не понимаю, почему такой приличный ресторанчик назвали "Разбойник"?

– Сейчас счет принесут – поймете.

***

– Свидетель, что вы сделали, когда увидели, что жена ударила мужа утюгом по голове?

– Позвонил своей невесте и сказал, что передумал жениться.

***

Мужчина в Одессе останавливает такси.

– Мне в ресторан на Дерибасовской!

Проезжают 10 метров, водитель тормозит, открывает дверцу:

– Пожалуйста, Дерибасовская!

– Так что же ты сразу не сказал?

– Я думал, что ты с шиком хочешь.

***

Футбольный матч. Комментатор быстро диктует:

– Удар, мяч у Петренко, проход по левому краю, пас в штрафную площадку, удар по воротам, штанга!

Тут вбегает запыхавшийся тренер:

– Нельзя ли помедленнее? Ребята не успевают.

***

Муж утром спрашивает жену:

– А что ты подумала, когда я вернулся ночью с синяком под глазом?

– Ничего. Когда ты вернулся, синяка еще не было.

***

– Расскажите, за что вас удалили с поля?

– Судья сказал, что бить надо только по свистку. Вот я и ударил.

***

Хозяйкам на заметку: чтобы мыльница на резиновых присосках лучше держалась на кафеле, смажьте присоски клеем и прибейте гвоздями.

***

Парень и девушка договариваются о свидании:

– Как я тебя узнаю?

– Я буду в черных джинсах, рост примерно 164, вес 52.

– Хорошо, а я буду в белой куртке с весами и рулеткой.

***

Два друга:

– Почему твоя машина постоянно стоит у подъезда? Поломалась?

– Я так хорошо ее поставил, что теперь боюсь: если уеду, то мое место кто-нибудь займет.

***

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали десять оптических иллюзий, в которых неподвижное изображение кажется движущимся.