Анекдоты дня: самые смешные приколы и шутки за 18 декабря
Как говорят в народе, жить надо так, будто каждый день – пятница.
OBOZREVATEL публикует смешные анекдоты и приколы за 18 декабря, чтобы поднять настроение своим читателям в последний день рабочей недели.
– Моня, вы что, заболели?
– Нет, я здоров.
– А чего едите таблетки?
– Срок годности заканчивается.
***
– Мама, мама! Елка горит!
– Сынок, не горит, а сияет.
– Мама, мама! Шторы сияют!
***
Мать говорит сыну:
– Ты знаешь, сколько человек умирает от алкоголя?
– А ты знаешь, сколько из-за него рождается?
***
Наконец-то временные трудности закончились – и наступили трудные времена.
***
Абрам пошел ночью в туалет. В темноте споткнулся о мешок с мукой, ударился о коробку с крупами, наткнулся на мешок с картошкой, потом на ящик с консервами. Падает:
– Да чтоб тебя! И когда уже этот голод закончится?
***
Выносил мусор – соседи решили, что я переезжаю!
***
На футбольном матче спрашивают мальчика:
– Где ты взял деньги на такой дорогой билет?
– Папа купил.
– А где он сам?
– Дома, ищет билет.
Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре в Николаеве обнаженный "спайдермен" по проводу перелез из одной многоэтажки в другую. Инцидент попал на камеру, при этом в сети отметили, что таким необычным способом мужчина перемещается не первый раз.