Анекдоты дня: самые смешные приколы и шутки за 18 декабря

Как говорят в народе, жить надо так, будто каждый день – пятница.

OBOZREVATEL публикует смешные анекдоты и приколы за 18 декабря, чтобы поднять настроение своим читателям в последний день рабочей недели.

– Моня, вы что, заболели?

– Нет, я здоров.

– А чего едите таблетки?

– Срок годности заканчивается.

***

– Мама, мама! Елка горит!

– Сынок, не горит, а сияет.

– Мама, мама! Шторы сияют!

***

Мать говорит сыну:

– Ты знаешь, сколько человек умирает от алкоголя?

– А ты знаешь, сколько из-за него рождается?

***

Наконец-то временные трудности закончились – и наступили трудные времена.

***

Абрам пошел ночью в туалет. В темноте споткнулся о мешок с мукой, ударился о коробку с крупами, наткнулся на мешок с картошкой, потом на ящик с консервами. Падает:

– Да чтоб тебя! И когда уже этот голод закончится?

***

Выносил мусор – соседи решили, что я переезжаю!

***

На футбольном матче спрашивают мальчика:

– Где ты взял деньги на такой дорогой билет?

– Папа купил.

– А где он сам?

– Дома, ищет билет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре в Николаеве обнаженный "спайдермен" по проводу перелез из одной многоэтажки в другую. Инцидент попал на камеру, при этом в сети отметили, что таким необычным способом мужчина перемещается не первый раз.