В Николаеве голый "спайдермен" по проводу перелез из одной высотки в другую. Видео трюка

В Николаеве в микрорайоне Соляные заметили мужчину, который перебирался с крыши одной многоэтажки на другую по проводу.

Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал Perepichka News. Отмечено, что мужчина был совершенно без одежды.

Также в сообщении сказано, что человек таким необычным способом перемещается не первый раз.

"Голого Человека-паука заметили уже не первый раз, но о своих целях уличный герой пока не сообщал", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Москве в районе Царицыно голый мужчина на велосипеде сорвался с балкона 12 этажа. По словам очевидца, мужчина пытался сделать какой-то трюк.