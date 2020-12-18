Анекдоти дня: найсмішніші приколи і жарти за 18 грудня
Як кажуть у народі, жити треба так, ніби кожен день – п'ятниця.
OBOZREVATEL публікує смішні анекдоти та приколи за 18 грудня, щоб підняти настрій своїм читачам в останній день робочого тижня.
– Моню, ви що, захворіли?
– Ні, я здоровий.
– А чого їсте таблетки?
– Термін придатності закінчується.
***
– Мамо, мамо! Ялинка горить!
– Синку, не горить, а сяє.
– Мамо, мамо! Штори сяють!
***
Мати каже синові:
– Ти знаєш, скільки людей помирає від алкоголю?
– А ти знаєш, скільки через нього народжується?
***
Нарешті тимчасові труднощі закінчилися – і настали важкі часи.
***
Абрам пішов уночі в туалет. У темряві спіткнувся об мішок з борошном, вдарився об коробку з крупами, натрапив на мішок з картоплею, потім на ящик з консервами. Падає:
– Та щоб тебе! І коли вже цей голод закінчиться?
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Виносив сміття – сусіди вирішили, що я переїжджаю!
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На футбольному матчі запитують хлопчика:
– Де ти взяв гроші на такий дорогий квиток?
– Тато купив.
– А де він сам?
– Вдома, шукає квиток.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у жовтні в Миколаєві оголений "спайдермен" по дроту переліз з однієї багатоповерхівки до іншої. Інцидент потрапив на камеру, при цьому в мережі зазначили, що таким незвичайним способом чоловік переміщається не перший раз.