Анекдоты дня: приколы и мемы за 2 июня
Завтра – это то мифическое место, где ты бегаешь по утрам, живешь полной жизнью и решаешь жизненные проблемы.
Актуальные приколы, анекдоты и мемы – в подборке OBOZREVATEL за 2 июня.Анекдоты дня
– Бабуля, хочешь сесть на мое место?
– Спасибо, сынок, сяду, конечно, ноги болят.
– Тогда не отходи, я через пять остановок выхожу.
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С возрастом потребности растут: раньше у меня не хватало денег даже на велосипед, а теперь – на виллу и яхту.
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Настроение такое романтическое... Решила сочинить стихотворение о любви, мужчине и верности. Вот сижу, подбираю рифму к слову "козел".
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Вор залез в дом, а там – попугай:
– А Кеша все видит!
Вор накрыл клетку полотенцем.
– Кеша – это не я! Кеша – бульдог...
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– Дорогой, я уже готова к детям.
– А я – нет!
– Ничего не поделаешь. Лето заканчивается, пора забирать их из села...
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Почему как пиво покупать, так до 18 – все дети. А как бесплатный проезд, так дети только до шести лет бывают?
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Кафедра философии, экзамен.
– Петренко, немедленно уберите шпаргалку!
(С грустным видом тот прячет бутылку водки обратно в сумку)
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Средние века. Король, уезжая на войну, дает жене пояс верности. В дороге шут его спрашивает:
– Зачем он ей нужен? Она и так ужасна – никто к ней не подойдет.
– Да знаю я. Когда вернусь, скажу, что ключ потерял.
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Роза Марковна вводила неверный пароль до тех пор, пока компьютер с ней не согласился.
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Открыл холодильник, а там чего только нет... Овощей нет, фруктов нет, мяса нет – словом, ничего нет.
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Как сообщал OBOZREVATEL, Леонардо Ди Каприо подарил своей 78-летней маме особняк за 7 миллионов долларов. Дом, который находится в Лос-Анджелесе, был построен еще в 1928 году.