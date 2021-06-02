Анекдоты дня: приколы и мемы за 2 июня

Завтра – это то мифическое место, где ты бегаешь по утрам, живешь полной жизнью и решаешь жизненные проблемы.

Актуальные приколы, анекдоты и мемы – в подборке OBOZREVATEL за 2 июня.

– Бабуля, хочешь сесть на мое место?

– Спасибо, сынок, сяду, конечно, ноги болят.

– Тогда не отходи, я через пять остановок выхожу.

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С возрастом потребности растут: раньше у меня не хватало денег даже на велосипед, а теперь – на виллу и яхту.

Видео дня

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Настроение такое романтическое... Решила сочинить стихотворение о любви, мужчине и верности. Вот сижу, подбираю рифму к слову "козел".

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Вор залез в дом, а там – попугай:

– А Кеша все видит!

Вор накрыл клетку полотенцем.

– Кеша – это не я! Кеша – бульдог...

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– Дорогой, я уже готова к детям.

– А я – нет!

– Ничего не поделаешь. Лето заканчивается, пора забирать их из села...

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Почему как пиво покупать, так до 18 – все дети. А как бесплатный проезд, так дети только до шести лет бывают?

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Кафедра философии, экзамен.

– Петренко, немедленно уберите шпаргалку!

(С грустным видом тот прячет бутылку водки обратно в сумку)

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Средние века. Король, уезжая на войну, дает жене пояс верности. В дороге шут его спрашивает:

– Зачем он ей нужен? Она и так ужасна – никто к ней не подойдет.

– Да знаю я. Когда вернусь, скажу, что ключ потерял.

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Роза Марковна вводила неверный пароль до тех пор, пока компьютер с ней не согласился.

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Открыл холодильник, а там чего только нет... Овощей нет, фруктов нет, мяса нет – словом, ничего нет.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Леонардо Ди Каприо подарил своей 78-летней маме особняк за 7 миллионов долларов. Дом, который находится в Лос-Анджелесе, был построен еще в 1928 году.