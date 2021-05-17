Анекдоты дня: приколы и мемы за 17 мая

Ходишь-ходишь на корпоративы и каждый раз одно и то же – скучно и неинтересно. Но если однажды пропустишь, на следующий день слышишь: "Как классно вчера было".

Актуальные анекдоты, приколы и мемы – в подборке OBOZREVATEL за 17 мая.

– Вы уже три года живете без еды, как вам это удается? Очевидно, обучались у тибетских монахов?

– Нет, я взял ипотеку.

***

– Дорогая, хочешь взглянуть на мумий?

– Ты хочешь свозить меня в Египет?

– Нет, показ мод по телевизору начинается.

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– Дорогой, у меня две новости – плохая и хорошая.

– Начинай с хорошей.

– Нам сделают скидку на СТО.

***

– Мам, что тебе подарить на день рождения?

– Подари мне хорошие оценки в своей зачетке.

– А подешевле?

***

Учительница в школе говорила, что я не умею рисовать. Недавно был на выставке постмодернистов и понял, что она загубила мою карьеру.

***

– Сема, знаете, Розочка, и правда, оказалась женщиной, о которых меня предупреждала мать, но которых очень рекомендовал отец.

***

Парень – отцу своей девушки:

– Почему вы не позволяете мне жениться на вашей дочери? Ведь у меня нет никаких вредных привычек.

– Вот я и не хочу, чтобы мне все время ставили тебя в пример.

***

Муж вчера пришел домой в шесть утра. Жена лежит, делая вид, что спит. Он садится перед ней и смотрит. Жена не выдерживает:

– Что ты смотришь?

– Хочу сидеть в первом ряду, когда начнется концерт.

***

– Я познакомился с девушкой, которая обещает после свадьбы окружить меня любовью, нежностью и лаской. Что думаешь по этому поводу?

– Я думаю о том, как ты будешь выбираться из этого окружения.

***

– Абрам! Где твоя теща работает?

– В медицине.

– Терапевтом?

– Пиявкой!

***

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, почему у многих статуй Древнего Египта отбиты носы. Египтяне верили, что в статуе могут жить бог или умерший человек, ставший божеством.