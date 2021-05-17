Анекдоты дня: приколы и мемы за 17 мая
Ходишь-ходишь на корпоративы и каждый раз одно и то же – скучно и неинтересно. Но если однажды пропустишь, на следующий день слышишь: "Как классно вчера было".
Актуальные анекдоты, приколы и мемы – в подборке OBOZREVATEL за 17 мая.Анекдоты дня
– Вы уже три года живете без еды, как вам это удается? Очевидно, обучались у тибетских монахов?
– Нет, я взял ипотеку.
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– Дорогая, хочешь взглянуть на мумий?
– Ты хочешь свозить меня в Египет?
– Нет, показ мод по телевизору начинается.
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– Дорогой, у меня две новости – плохая и хорошая.
– Начинай с хорошей.
– Нам сделают скидку на СТО.
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– Мам, что тебе подарить на день рождения?
– Подари мне хорошие оценки в своей зачетке.
– А подешевле?
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Учительница в школе говорила, что я не умею рисовать. Недавно был на выставке постмодернистов и понял, что она загубила мою карьеру.
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– Сема, знаете, Розочка, и правда, оказалась женщиной, о которых меня предупреждала мать, но которых очень рекомендовал отец.
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Парень – отцу своей девушки:
– Почему вы не позволяете мне жениться на вашей дочери? Ведь у меня нет никаких вредных привычек.
– Вот я и не хочу, чтобы мне все время ставили тебя в пример.
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Муж вчера пришел домой в шесть утра. Жена лежит, делая вид, что спит. Он садится перед ней и смотрит. Жена не выдерживает:
– Что ты смотришь?
– Хочу сидеть в первом ряду, когда начнется концерт.
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– Я познакомился с девушкой, которая обещает после свадьбы окружить меня любовью, нежностью и лаской. Что думаешь по этому поводу?
– Я думаю о том, как ты будешь выбираться из этого окружения.
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– Абрам! Где твоя теща работает?
– В медицине.
– Терапевтом?
– Пиявкой!
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Ранее OBOZREVATEL рассказывал, почему у многих статуй Древнего Египта отбиты носы. Египтяне верили, что в статуе могут жить бог или умерший человек, ставший божеством.