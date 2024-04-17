'Запорожсталь' инвестировала более 1,2 млрд грн в обновление оборудования

В 2023 году комбинат "Запорожсталь", принадлежащий компании "Метинвест" Рината Ахметова, направил 750 млн грн в обновление технологических мощностей предприятия. Всего с начала полномасштабного вторжения завод направил на обновление более 1,2 млрд. гривен. А в этом году планируется инвестировать в модернизацию еще миллиард.

Основное внимание на заводе было уделено обновлению оборудования, которое должно надежно работать в нынешних непредсказуемых условиях: ключевые проекты были реализованы в аглодоменном переделе комбината.

Также была капитально отремонтирована доменная печь № 3 и проведен комплексный ремонт оборудования цеха горячей прокатки. Кроме того, был реализован ряд проектов, направленных на обеспечение устойчивой работы и увеличение производственного ресурса энергетического оборудования, объектов инфраструктуры предприятия, повышение безопасности производственного процесса для персонала и цифровизации.

В 2024 году на "Запорожстали" предусмотрены капитальные инвестиции в сумме около 1 млрд. гривен: программа направлена на поддержку и модернизацию оборудования, внедрение функциональных программ по охране труда и промышленной безопасности, информационных технологий, социальной сферы и т.д.

"Несмотря на неполную загрузку производственных мощностей, блекауты и террор со стороны страны-агрессора, мы продолжаем реализовывать инвестиционную программу по поддержанию надежности оборудования, стабильно работать и усиливать национальную экономику на пути к победе", – отметил генеральный директор завода Роман Слободянюк.