За день ДТЭК вернул свет более 10 тыс. семей, которые были без электроэнергии из-за обстрелов

24 июля энергетики ДТЭК смогли возобновить электроснабжение более чем в 30 населенных пунктах на Донетчине и Днепровщине.

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

Из-за боевых действий в Донецкой области сохраняется тяжелая ситуация с электроснабжением. В результате обстрелов продолжают разрушаться сети и оборудование. Потому энергетики непрерывно работают, чтобы возвращать людям свет. За сутки им удалось заживить дома 8,7 тыс. семей прифронтового региона.

Также враг продолжает обстреливать юг Днепровщины, в результате чего также обесточиваются дома жителей этого региона. Здесь за сутки энергетикам удалось вернуть свет 1,6 тыс. семей.

В некоторых населенных пунктах, приближенных к зоне боевых действий, свет возвращали уже десятки раз и ремонтные бригады продолжают это делать снова и снова, несмотря на опасность и обстрелы. Энергетики ДТЭК делают все возможное, чтобы максимально быстро устранять повреждения. Они начинают работы сразу, как только получают разрешение и доступ к месту повреждения от ВСУ и ГСЧС.

Напомним, на прошлой неделе энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет 75 тыс. семей, которые были без электроэнергии из-за обстрелов.