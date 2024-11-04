Впервые разоблачена схема с популярной программой выплат от государства: мошенники украли 1,5 млн гривен

Жительницы Харьковщины и местные госслужащие организовали схему, благодаря которой незаконно получили от государства более 1,5 млн гривен компенсации. Если их признают виновными, четырем фигуранткам грозит до 17 лет лишения свободы.

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Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, инцидент произошел в 2023 году. Две жительницы Изюмского района и две государственные регистраторки оформили документы с фиктивными сведениями для дальнейшего получения денег через программу.

"На самом деле дом не получил никаких повреждений или разрушений с момента полномасштабного вторжения врага. Дом был демонтирован еще до начала войны, а какие-либо правоустанавливающие документы на него отсутствуют ", - отметили в прокуратуре.

Женщины подделали документы и по ним провели государственную регистрацию права собственности на дом. Благодаря этому в марте 2024 года в Реестре поврежденного и уничтоженного имущества был сформирован сертификат на получение компенсации в объеме более 1,5 млн. гривен.

Но скрыть преступление фигуранткам не удалось. В результате им сообщили о подозрении в мошенничестве, совершенном по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения и в особо крупных размерах, а также в изготовлении и подлоге официального документа с целью его использования (ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. .190, ч. 3 ст. Совокупное наказание по этим статьям предусматривает до 17 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Решается вопрос об аресте имущества подозреваемых и избрании мер в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Украине обновили программу Восстановление. Теперь заявление на получение компенсации за уничтоженное жилье можно подать через Действие и ЦНАП (Центр предоставления админуслуг). Подача заявления позволяет получить жилищный сертификат для приобретения нового дома или средства на восстановление на собственном земельном участке, если был уничтожен частный дом.

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