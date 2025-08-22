Сын судьи решил быть судьей и попал в скандал: стал многодетным отцом за счет сестры жены и сразу пошел в ТЦК
Сын судьи в отставке Александр Вихров провалил конкурс на должность судьи Хозяйственного суда Запорожской области. Один из членов Высшего совета правосудия (ВСП) провел расследование и нашел несоответствие между расходами и доходами Вихрова, заявил о его возможном фиктивном разводе и браке с сестрой жены для получения статуса многодетного отца. Кроме того, в ВСП выяснили, что в 2018-м по словам полицейского пьяный Вихров пытался напасть на милиционера, который остановил машину, в которой он ехал.
Суд его оправдал, опираясь на видеозапись, которую предоставил сам Вихров. Однако это видео он членам ВСП предоставить не смог, потому что уже давно его удалил. Вихров хоть и не декларирует никаких доходов, имеет адвокатское удостоверение. Он заявил, что в пьяной ссоре с полицией выступал в качестве адвоката водителя.
А позже, после проваленного конкурса недовольный сын судьи обратился с жалобой в Совет адвокатов Украины. И там решили, что член Высшего совета правосудия раскрыл адвокатскую тайну, потому что требовал показать видео с конфликтом с полицией.
"Санта-Барбара" в семье Вихрова. Как адвокат стал многодетным отцом
Почти десять лет бывший нотариус с удостоверением адвоката Александр Вихров пытается стать судьей. Юрист из Днепра образцовый кандидат на эту должность – всю жизнь он работает в области права, его отец – высокопоставленный судья в отставке, Вихров имеет связи с влиятельным Советом адвокатов, лично знаком со многими судьями. Казалось, что бывший адвокат имеет все шансы занять судейское кресло.
У Вихрова есть большой дом, автомобили Mercedes и Lexus, но за 2023-й и 2024-й он не задекларировал ни копейки заработка. На собеседовании он заявил, что бесплатно "консультирует ВСУ", не уточнив, кому именно и какие консультации предоставляет. А живет он за счет сбережений (хотя официальных доходов, по подсчетам ВСП, не хватило бы не только на сохранение, но и даже на приобретение имеющегося имущества) и помощи отца.
Однако настоящее разоблачение касается личной жизни Вихрова. Официально он является многодетным отцом, поэтому его не мобилизуют и он спокойно может путешествовать за границу. Однако к тому, как бывший нотариус получил статус многодетного отца, могут быть вопросы.
Оказалось, что он развелся со своей женой Юлей, которая в суде согласилась, чтобы двое детей остались с мужем. А через несколько дней после развода Вихров официально женился на сестре своей бывшей, у которой уже был малолетний ребенок. Таким образом, официально адвокат начал воспитывать троих детей.
"Получив решение Бабушкинского районного суда города Днепра от 22 марта 2023 года о разводе и зафиксировав факт проживания детей с отцом, Вихров А.В. безотлагательно женился на сестре своей бывшей жены и сразу же подал в Центральное управление социальной защиты населения Днепровского городского совета заявление для получения удостоверения родителей многодетной семьи, на основании которого и получил право на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации", – говорится в решении ВСП.
События и дальше развивались очень стремительно, получив удостоверение многодетного отца мужчина сразу же обратился в ТЦК. Новый статус позволил адвокату путешествовать и не волноваться из-за мобилизации. Высший совет правосудия установил, что Вихров ездил вместе с бывшей женой. А вся эта схема выглядит как фиктивный развод во избежание мобилизации.
OBOZ.UA обратился за комментарием к Юлии Вихровой с просьбой объяснить, действительно ли она согласилась на фиктивный развод. Женщина, используя нецензурную лексику, заявила, что она действительно развелась, за границу она ездила вместе с бывшим мужем якобы ради лечения ребенка. При этом объяснять, почему она согласилась оставить двух своих несовершеннолетних детей мужу, она отказалась. В случае, если это реальный развод, женщина фактически оставила детей и судя по нулевым доходам Вихрова даже не платит алименты.
"Ответчик не подавала в суд своих возражений относительно проживания общих детей вместе с отцом, доказательств наличия спора по вопросу об оставлении проживания детей с отцом также не содержит", – говорится в решении решения Бабушкинского районного суда.
Состояние и конфликт с полицией
В октябре 2018-го в Днепре полиция остановила машину, в которой не работал стоп-сигнал. Водитель отказался предоставить документы полицейскому и наехал ему на ногу. Вместе с водителем в машине был Вихров. Когда водителя задержали, Вихров, как говорится в материалах ВСП, "подбежал к служебному автомобилю, открыл пассажирскую дверь, где находился задержанный, и пытался совершить нападение на работника полиции". Но суд тогда не нашел подтверждения противоправных действий адвоката и закрыл производство об административном правонарушении. В суде Вихров показал видеозапись, которую сделал во время происшествия. Однако в ВСП показать ее не смог.
Член ВСП Роман Маселко обратился за комментарием к командиру взвода управления патрульной полиции, который объяснил, что во время описанных событий Вихров был пьян и "подстрекал водителя не предоставлять документы для проверки и говорил ему ехать дальше. К водителю была применена физическая сила и спецсредство наручники".
Кроме того, члены комиссии также нашли несоответствия и в соотношении между расходами и доходами кандидата в судьи. Александр Вихров в 2023-м и в 2024-м не имел никаких официальных доходов, но при этом содержал сразу троих детей. Во время своего собеседования в Высшем совете правосудия Вихров заявил, что он "бесплатно консультировал ВСУ" все это время. Кого конкретно в ВСУ он консультировал и почему при этом официально не трудоустроился в Вооруженные силы, не известно.
Возникли аргументированные сомнения и относительно доходов Вихрова
Вихров вместе с женой с сентября 2017-го по декабрь 2018-го вместе заработали всего 12,8 тыс. грн. При том в декларации, которая была подана в конце 2018-го, указаны сбережения в сумме 38,9 тыс. долларов. Часть этой суммы якобы подарена бабушкой.
"Кандидат не предоставил никаких доказательств в подтверждение осуществления такого подарка, не сообщил, когда осуществлен такой подарок, за счет каких источников доходов. В то же время предыдущие расходы кандидата Вихрова А.В. позволяют констатировать отсутствие у кандидата задекларированного дохода для приобретения валютных ценностей в размере 38 900 долларов США", – говорится в материалах ВСП .
В 2017-м супруги купили автомобиль Lexus. То есть не имея легальных доходов они приобрели дорогую машину и еще и задекларировали достаточно большую сумму в валюте.
"С точки зрения обычного здравомыслящего человека, обстоятельства приобретения дома, земельного участка, транспортных средств порождают обоснованные сомнения относительно законности источников происхождения имущества, соответствия уровня жизни кандидата Вихрова А.В. и членов его семьи задекларированным доходам, соответствие образа жизни кандидата на должность судьи его статусу", – говорится в документе ВСП.
Неожиданный поворот: за Вихрова вступились адвокаты
Национальная ассоциация адвокатов несколько дней назад опубликовала заявление Совета адвокатов Украины в котором говорится о том, что Маселко своим расследованием нарушил адвокатскую тайну: потому что спрашивал у Вихрова наличие видео с пьяной схватки с полицией. Заявление Национальная ассоциация адвокатов распространила в Facebook и сразу же получила десяток комментариев с критикой. "Интересная схема уклонения. Образцовый адвокат и судья", – говорится в однмоу из комментариев.
"Член САУ Анна Лазарчук, сообщила, что лично просмотрела видеозапись собеседования Александра Вихрова в Высшем совете правосудия. Просмотр видеозаписи показал, что во время собеседования Р. Маселко, который является адвокатом и хорошо знаком с требованиями законодательства по сохранению адвокатской тайны, требовал от кандидата предоставить документы из адвокатского досье, в частности видеозапись, полученную в процессе осуществления защиты клиента", – заявили в Совете адвокатов Украины.
OBOZ.UA позвонил Анне Лазарчук и пытался узнать, каким образом, по мнению адвоката, просьба Маселко показать видео, которое якобы должно было быть в пользу Вихрова, могло нарушить адвокатскую тайну. Лазарчук отказалась предоставлять комментарии.
При этом ни Лазарчук, ни другие члены САУ не заметили, что к добропорядочности Вихрова также есть целый ряд вопросов. Есть вопросы и относительно того, как Вихрова рекомендовали на должность судьи. Такую рекомендацию дала Высшая квалификационная комиссия судей, среди членов которой был его отец – судья в отставке Владимир Вихров.
Вскоре OBOZ.UA подробнее напишет о членах РАУ, а также о том, благодаря кому Александр Вихров имел высокие шансы занять судейское кресло.