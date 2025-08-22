Сын судьи решил быть судьей и попал в скандал: стал многодетным отцом за счет сестры жены и сразу пошел в ТЦК

Сын судьи в отставке Александр Вихров провалил конкурс на должность судьи Хозяйственного суда Запорожской области. Один из членов Высшего совета правосудия (ВСП) провел расследование и нашел несоответствие между расходами и доходами Вихрова, заявил о его возможном фиктивном разводе и браке с сестрой жены для получения статуса многодетного отца. Кроме того, в ВСП выяснили, что в 2018-м по словам полицейского пьяный Вихров пытался напасть на милиционера, который остановил машину, в которой он ехал.

Видео дня

Суд его оправдал, опираясь на видеозапись, которую предоставил сам Вихров. Однако это видео он членам ВСП предоставить не смог, потому что уже давно его удалил. Вихров хоть и не декларирует никаких доходов, имеет адвокатское удостоверение. Он заявил, что в пьяной ссоре с полицией выступал в качестве адвоката водителя.

А позже, после проваленного конкурса недовольный сын судьи обратился с жалобой в Совет адвокатов Украины. И там решили, что член Высшего совета правосудия раскрыл адвокатскую тайну, потому что требовал показать видео с конфликтом с полицией.

"Санта-Барбара" в семье Вихрова. Как адвокат стал многодетным отцом

Почти десять лет бывший нотариус с удостоверением адвоката Александр Вихров пытается стать судьей. Юрист из Днепра образцовый кандидат на эту должность – всю жизнь он работает в области права, его отец – высокопоставленный судья в отставке, Вихров имеет связи с влиятельным Советом адвокатов, лично знаком со многими судьями. Казалось, что бывший адвокат имеет все шансы занять судейское кресло.

У Вихрова есть большой дом, автомобили Mercedes и Lexus, но за 2023-й и 2024-й он не задекларировал ни копейки заработка. На собеседовании он заявил, что бесплатно "консультирует ВСУ", не уточнив, кому именно и какие консультации предоставляет. А живет он за счет сбережений (хотя официальных доходов, по подсчетам ВСП, не хватило бы не только на сохранение, но и даже на приобретение имеющегося имущества) и помощи отца.

Однако настоящее разоблачение касается личной жизни Вихрова. Официально он является многодетным отцом, поэтому его не мобилизуют и он спокойно может путешествовать за границу. Однако к тому, как бывший нотариус получил статус многодетного отца, могут быть вопросы.

Оказалось, что он развелся со своей женой Юлей, которая в суде согласилась, чтобы двое детей остались с мужем. А через несколько дней после развода Вихров официально женился на сестре своей бывшей, у которой уже был малолетний ребенок. Таким образом, официально адвокат начал воспитывать троих детей.

"Получив решение Бабушкинского районного суда города Днепра от 22 марта 2023 года о разводе и зафиксировав факт проживания детей с отцом, Вихров А.В. безотлагательно женился на сестре своей бывшей жены и сразу же подал в Центральное управление социальной защиты населения Днепровского городского совета заявление для получения удостоверения родителей многодетной семьи, на основании которого и получил право на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации", – говорится в решении ВСП.

События и дальше развивались очень стремительно, получив удостоверение многодетного отца мужчина сразу же обратился в ТЦК. Новый статус позволил адвокату путешествовать и не волноваться из-за мобилизации. Высший совет правосудия установил, что Вихров ездил вместе с бывшей женой. А вся эта схема выглядит как фиктивный развод во избежание мобилизации.

OBOZ.UA обратился за комментарием к Юлии Вихровой с просьбой объяснить, действительно ли она согласилась на фиктивный развод. Женщина, используя нецензурную лексику, заявила, что она действительно развелась, за границу она ездила вместе с бывшим мужем якобы ради лечения ребенка. При этом объяснять, почему она согласилась оставить двух своих несовершеннолетних детей мужу, она отказалась. В случае, если это реальный развод, женщина фактически оставила детей и судя по нулевым доходам Вихрова даже не платит алименты.

"Ответчик не подавала в суд своих возражений относительно проживания общих детей вместе с отцом, доказательств наличия спора по вопросу об оставлении проживания детей с отцом также не содержит", – говорится в решении решения Бабушкинского районного суда.

Состояние и конфликт с полицией

В октябре 2018-го в Днепре полиция остановила машину, в которой не работал стоп-сигнал. Водитель отказался предоставить документы полицейскому и наехал ему на ногу. Вместе с водителем в машине был Вихров. Когда водителя задержали, Вихров, как говорится в материалах ВСП, "подбежал к служебному автомобилю, открыл пассажирскую дверь, где находился задержанный, и пытался совершить нападение на работника полиции". Но суд тогда не нашел подтверждения противоправных действий адвоката и закрыл производство об административном правонарушении. В суде Вихров показал видеозапись, которую сделал во время происшествия. Однако в ВСП показать ее не смог.

Член ВСП Роман Маселко обратился за комментарием к командиру взвода управления патрульной полиции, который объяснил, что во время описанных событий Вихров был пьян и "подстрекал водителя не предоставлять документы для проверки и говорил ему ехать дальше. К водителю была применена физическая сила и спецсредство наручники".

Кроме того, члены комиссии также нашли несоответствия и в соотношении между расходами и доходами кандидата в судьи. Александр Вихров в 2023-м и в 2024-м не имел никаких официальных доходов, но при этом содержал сразу троих детей. Во время своего собеседования в Высшем совете правосудия Вихров заявил, что он "бесплатно консультировал ВСУ" все это время. Кого конкретно в ВСУ он консультировал и почему при этом официально не трудоустроился в Вооруженные силы, не известно.

Возникли аргументированные сомнения и относительно доходов Вихрова

Вихров вместе с женой с сентября 2017-го по декабрь 2018-го вместе заработали всего 12,8 тыс. грн. При том в декларации, которая была подана в конце 2018-го, указаны сбережения в сумме 38,9 тыс. долларов. Часть этой суммы якобы подарена бабушкой.

"Кандидат не предоставил никаких доказательств в подтверждение осуществления такого подарка, не сообщил, когда осуществлен такой подарок, за счет каких источников доходов. В то же время предыдущие расходы кандидата Вихрова А.В. позволяют констатировать отсутствие у кандидата задекларированного дохода для приобретения валютных ценностей в размере 38 900 долларов США", – говорится в материалах ВСП .

В 2017-м супруги купили автомобиль Lexus. То есть не имея легальных доходов они приобрели дорогую машину и еще и задекларировали достаточно большую сумму в валюте.

"С точки зрения обычного здравомыслящего человека, обстоятельства приобретения дома, земельного участка, транспортных средств порождают обоснованные сомнения относительно законности источников происхождения имущества, соответствия уровня жизни кандидата Вихрова А.В. и членов его семьи задекларированным доходам, соответствие образа жизни кандидата на должность судьи его статусу", – говорится в документе ВСП.

Неожиданный поворот: за Вихрова вступились адвокаты

Национальная ассоциация адвокатов несколько дней назад опубликовала заявление Совета адвокатов Украины в котором говорится о том, что Маселко своим расследованием нарушил адвокатскую тайну: потому что спрашивал у Вихрова наличие видео с пьяной схватки с полицией. Заявление Национальная ассоциация адвокатов распространила в Facebook и сразу же получила десяток комментариев с критикой. "Интересная схема уклонения. Образцовый адвокат и судья", – говорится в однмоу из комментариев.

"Член САУ Анна Лазарчук, сообщила, что лично просмотрела видеозапись собеседования Александра Вихрова в Высшем совете правосудия. Просмотр видеозаписи показал, что во время собеседования Р. Маселко, который является адвокатом и хорошо знаком с требованиями законодательства по сохранению адвокатской тайны, требовал от кандидата предоставить документы из адвокатского досье, в частности видеозапись, полученную в процессе осуществления защиты клиента", – заявили в Совете адвокатов Украины.

OBOZ.UA позвонил Анне Лазарчук и пытался узнать, каким образом, по мнению адвоката, просьба Маселко показать видео, которое якобы должно было быть в пользу Вихрова, могло нарушить адвокатскую тайну. Лазарчук отказалась предоставлять комментарии.

При этом ни Лазарчук, ни другие члены САУ не заметили, что к добропорядочности Вихрова также есть целый ряд вопросов. Есть вопросы и относительно того, как Вихрова рекомендовали на должность судьи. Такую рекомендацию дала Высшая квалификационная комиссия судей, среди членов которой был его отец – судья в отставке Владимир Вихров.

Вскоре OBOZ.UA подробнее напишет о членах РАУ, а также о том, благодаря кому Александр Вихров имел высокие шансы занять судейское кресло.