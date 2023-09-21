В ВР отменили выводы ГАСУ, требовавшие от оборонных предприятий вернуть 2,5 млрд грн

Верховная Рада приняла постановление №10071, которое фактически отменяет выводы ГАСУ, согласно которым вся прибыль всех поставщиков Минобороны – в том числе критически важного для фронта оружия – была расценена как "убытки государства". "За" документ проголосовали 306 народных депутатов.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил нардеп Ярослав Железняк.

ГАСУ требовало вернуть 2,5 млрд грн, утверждая, что в калькуляции поставщиков Минобороны должна отсутствовать прибыль как таковая. Конфликт длился несколько месяцев, производители, профильные ассоциации и общественность жаловались, что украинские оборонные предприятия просто банкротят: производство оружия и техники будет уничтожено как отрасль, а производства остановлены.

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Министерство обороны подало иск в суд, чтобы оспорить выводы ГАСУ. Однако даже официальные разъяснения Министерства экономики, что поставщики Минобороны действовали в правовом поле и прибыль законная, ситуации не улучшили.

Принятое парламентом, постановление №10071 обязало Кабинет министров гарантировать исполнителям государственных контрактов по оборонным закупкам компенсацию всех экономически обоснованных расходов, а также суммы прибыли. Таким образом, на законодательном уровне вопрос прибыли для всех поставщиков Минобороны окончательно урегулирован.

Инициатором внесения постановления была волонтер, член киевского Общественного антикоррупционного совета при Минобороны Дана Яровая, которая более 4 месяцев прилагала усилия по решению проблемы.

“На Комитете ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки было принято решение, направленное на КМУ с требованием срочно решить вопрос. Не решили. Я была вынуждена обратиться к Давиду Арахамии. И благодарю его, что с момента моего звонка до момента голосования не прошло и 2 суток. Проект моего постановления был сразу зарегистрирован с секретариатом ВРУ в день моего звонка. На следующий день очень оперативно отреагировал комитет по национальной безопасности. Особая благодарность всем 16 членам комитета, единогласно проголосовавшим за представление законопроекта в Верховную Раду. Меньше, чем за 2 суток мы наконец-то имеем результат", – написала Яровая на своей странице в Facebook.