В Украине в ряде областей ввели графики аварийных отключений света: что известно

Утром в понедельник, 11 ноября, в ряде областей Украины были введены графики аварийных отключений электроэнергии. Такая превентивная мера была применена в связи с угрозой вражеских ударов по энергетике.

Об отключении украинцы узнали из сообщений нескольких региональных операторов, распределяющих электроэнергию из сетей "Укрэнерго" потребителям. Это произошло на фоне угрозы массированного ракетного удара РФ.

"По команде НЭК "Укрэнерго" на Житомирщине применены аварийные отключения электроэнергии!" – говорится в сообщении "Житомироблэнерго" утром 11 ноября.

То же отметили в АО "Черкассыоблэнерго". Там подчеркнули, что в Черкасской области графики аварийных отключений применены с 06:31 понедельника.

"Просим с пониманием отнестись к принятым мерам, направленным на сохранение энергосистемы Украины", – призвали в ведомстве.

Просмотреть информацию по своему адресу можно в личном кабинете Е-SVITLO или на сайтах региональных операторов в разделе "Потребителям – Отключение", введя адрес или номер лицевого счета.

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"При аварийных отключениях информация отображается в тот момент, когда есть обесточивание конкретно по вашему адресу", – пояснили в "Сумыоблэнерго".

Кроме этого, в Николаевской области отключили первую-четвертую очередь графиков аварийных отключений, сообщили в АО "Николаевоблэнерго".

Также соответствующие меры применили в столице и Киевской области, на Кировоградщине, Днепропетровщине, Харьковщине, Полтавщине.

"В связи с угрозой ракетного удара в Киеве введены графики аварийных отключений электроэнергии. Это превентивная мера. Сохраняйте спокойствие! Позаботьтесь о собственной безопасности", – заявил начальник КГВА Сергей Попко.

Как сообщал OBOZ.UA, 8 ноября в "Укрэнерго" заявили, что графики отключений света вводить не планируют, в то же время настойчиво призывали украинцев экономить электричество, особенно по вечерам. Ведь в стране уменьшилась эффективность солнечных электростанций (СЭС), а потребление тока увеличилось из-за похолодания, что усугубляет ситуацию в энергосистеме.

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