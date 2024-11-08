Ситуация изменилась из-за погоды: введут ли графики отключений света в Украине

В Украине уменьшилась эффективность солнечных электростанций (СЭС), а потребление тока увеличилось из-за похолодания, что ухудшает ситуацию в энергосистеме. Однако графики отключений света вводить не планируется. В то же время украинцев настоятельно просят экономить электричество, особенно по вечерам.

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Об этом сообщили в "Укрэнерго". По подсчетам энергетиков, утром 8 ноября уровень потребления тока был на 5% выше, чем в предыдущий день.

"Причины – снижение температуры воздуха по сравнению с предыдущим днем. Также установление облачной погоды в большинстве регионов Украины, кроме южных, приводит к снижению эффективности работы бытовых СЭС", – объяснили в компании.

Пиковое потребление электроэнергии в Украине сохраняется и по вечерам. Поэтому украинцев просят не включать несколько мощных электроприборов одновременно с 7:00 до 11:00 и с 16:00 до 21:00. "Старайтесь пользоваться мощной техникой поочередно: если работает электроплита – не включайте чайник или фен, включили бойлер – подождите с глажкой", – попровиои в компании.

"Сезонное понижение температуры обуславливает рост энергопотребления. Особенно ощутимо его уровень увеличивается в вечерние часы. Это время, когда так называемые кровельные бытовые солнечные электростанции значительно снижают эффективность генерации. Люди начинают возвращаться с работы и массово включать приборы, которые днем ​​не использовались: электроплиты и электрочайники, микроволновки, обогреватели, телевизоры и т.д. Кроме того, постепенно снижается и генерация на промышленных СЭС, что требует ее замещения другими источниками энергии", – рассказали в "Укрэнерго".

В компании объяснили, что до полномасштабной войны у украинской энергосистемы был большой запас прочности и она легко могла отреагировать на резкие изменения потребления. Но теперь вследствие российских атак возможности балансировки генерации и потребления ощутимо снижены. Именно поэтому энергетики призывают украинцев к экономному потреблению в пиковые часы.

"Энергосистема остается сбалансированной, повреждения инфраструктуры усложняют ее функционирование. Призываем потребителей рационально использовать электроэнергию, особенно в вечернее время", – добавили в Министерстве энергетики.

В целом украинская энергетика продолжает восстанавливаться после девяти массированных атак россиян. На энергообъектах продолжаются аварийные и плановые ремонты.

При этом в непиковые часы потребления Украина имеет возможность экспортировать излишки электроэнергии. Так, в октябре экспорт тока вырос в 88 раз, до 60,7 тыс. МВт*ч, однако импорт остался втрое больше, достигнув 181,8 тыс. МВт*ч.

Несмотря на сокращение импорта на 58%, потребность во внешних поставках остается высокой, отмечают аналитики DiXi Group. Они также указывают, что рост объемов экспорта электроэнергии стал важным сигналом для украинской энергосистемы, которая постепенно нормализуется и становится более стабильной, несмотря на вызовы, с которыми сталкивалась последние месяцы.

При этом Украина всего за день продала Польше 900 МВт электроэнергии, чем уберегла эту страну от отключений света. Потребность соседнего государства в импорте тока связана с нестабильной работой возобновляемых источников.

Так, как пишет Rzeczpospolita, 7 ноября польский оператор энергосистемы PSE обратился к соседним государствам за коммерческим импортом электроэнергии. В результате с 11:00 и 14:00 Польша получила от Украины 900 МВт электроэнергии, однако подтвердить это данными Европейской сети системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E) не удалось.

На этом фоне PSE призвал энергообъекты подавать в систему дополнительные объемы электричества или снизить его потребление. При этом на призыв оператора энергосистемы откликнулись не все.

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